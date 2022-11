Sanzioni Russia, Masha e orso vietato in Italia. CLAMOROSO

Masha e orso vietato. Tremano i fan



Tremano i fan di Masha e Orso, fortunatissima serie di cartoni animati molto popolare tra i piccini di tutto il mondo, Italia inclusa.

Masha e Orso è un cartone prodotto in Russia, San Pietroburgo, e diffuso per la prima volta in Italia nel 2009. Finora Masha e Orso era rimasta fuori dalle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina ma non è escluso che il prossimo pacchetto di misure anti-Mosca dell'Unione europea Masha e Orso venga oscurato e censurato in tutta l'Unione, Italia compresa.

Certamente bambine e bambini italiani non saranno contenti, sempre se la notizia venisse confermata.