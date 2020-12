Masterchef Italia 10 al via su Sky Uno: giudici, ospiti e... Tutte le news

CHEF CANNAVACCIUOLO, 'SU CRISI RISTORAZIONE FAR CASINO ADESSO NON SERVE'

"Non è un momento facile, e deve essere un momento di riflessione. Fare casino in questo momento non ti porta niente, perché ci ritroviamo che le persone che ci governano che in questo momento non hanno la possibilità di accontentare nessuno, perciò i soldi che danno oggi saranno debiti domani". E' l'opinione dello chef Antonino Cannavacciuolo, che interviene così sul tema della crisi della ristorazione e delle proteste dei ristoratori della Toscana. "Dobbiamo stare calmi -dice la star di Masterchef- e salvare quello che possiamo salvare. Certo, io cerco di avere un occhio di riguardo ai miei ragazzi e fargli avere tutto quello che posso. Ma fare casino non lo trovo una cosa buona, perché non porta a niente e mette solo altra legna al fuoco"

CHEF BARBIERI, 'POLITICA SI METTA AL TAVOLO CON RISTORATORI, SERVONO REGOLE CHIARE'

'Prendiamo esempio dal Libano, dopo le tante guerre si sono sempre rimboccati le maniche' Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "La politica oggi detta le regole della ristorazione, e quindi credo che sia necessario mettersi intorno al tavolo per decidere con i ristoratori quello che sarà la ristorazione del futuro, perché dobbiamo ricordarci che è un Pil importante". Lo afferma lo chef star di Masterchef Bruno Barbieri, intervenendo sul tema della crisi della ristorazione e alla luce delle proteste di ieri degli esercenti toscani. "Dobbiamo pensare al futuro, a come ripartire -sottolinea Barbieri-secondo me devono parlare in pochi. Tutti vanno in tv e non si conclude mai niente. Bisogna farlo con molta calma e decidere. In Italia non sono stati dati gli aiuti, bisogna farsi delle domande per ripartire". Barbieri, che oggi ha presentato la decima edizione del celebre programma di cucina, aggiunge: "Io sono convinto che gli italiani siano dei grandi artigiani, anche dopo la guerra ci siamo tirati su le maniche e siamo ripartiti. L'importante è che ci diano delle regole serie". E conclude con un esempio a cui guardare: "Il Libano, dove io sono stato tante volte, è un esempio: hanno subito tante guerre, il giorno dopo sono lì, si rimboccano le maniche e ripartono".

CHEF LOCATELLI, 'QUI A LONDRA C'E' CRISI MA SISTEMA HA FUNZIONATO, IN ITALIA NO'

"Io qui a Londra mi sono trovato molto bene con i risarcimenti che voi chiamate cassa integrazione. Ho sentito molti amici italiani che si sono trovati in crisi, il sistema non ha funzionato. In questo momento la ristorazione ha bisogno di una mano, è un business che funziona sul fatto che tu guadagni tutti i giorni, e togliendo l'incasso giornaliero la società in pochi mesi può veramente fallire". Così lo chef Giorgio Locatelli, da Londra, commenta, nel corso della presentazione della decima edizione di Masterchef, la situazione di crisi della ristorazione causata dal Covid e le proteste di ieri in piazza dei ristoratori toscani. "Anche qua a Londra si parla di un ristorante su quattro che chiuderà nel 2021 -aggiunge Locatelli- Sarà un taglio incredibile. Bisogna cercare di essere positivi, e le risposte non te le potranno dare i politici, le devi trovare tu nel tuo lavoro. Qui il sistema è più semplice ed ha funzionato molto bene, abbiamo potuto garantire la sopravvivenza del nostro personale", spiega Locatelli. Che aggiunge: "I ristoranti sono fatti di luci, di tavoli e di cucine, ma quello che fa un ristorante è il personale. E noi ci sentiamo responsabili per loro e le loro famiglie".