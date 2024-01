Matteo Garrone entra nella corsa agli Oscar con il film "Io Capitano"

"Io Capitano", il film di Matteo Garrone, entra nella corsa agli Oscar il prossimo 10 marzo

Matteo Garrone entra nella corsa per gli Oscar: "Io Capitano", candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024, è stato scelto per la cinquina finale della notte delle stelle del 10 marzo.

Il film narra delle avventure di due sedicenni senegalesi, due cugini con il sogno di diventare musicisti in Europa, che, di nascosto dalle loro famiglie, tentano il viaggio verso l'Italia. Sarà un viaggio drammatico e violento, attraverso il deserto del Niger, le carceri libiche, lo sfruttamento del lavoro fino alla traversata in mare che trasformerà l’adolescente Seydou nel capitano del titolo.

Le nomination, scelte da membri dell'Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate oggi al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid.

Come nelle previsioni, Oppenheimer di Christopher Nolan guida la corsa agli Oscar 2024 con ben 13 candidature, una in meno del record di sempre.

"Povere Creature!" di Yorghos Lanthimos è arrivato secondo con undici chance agli Oscar del 10 marzo che include una quarta nomination per la protagonista Emma Stone. Al terzo posto con dieci candidature "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese (alla sua decima chance), davanti a Barbie con otto (e due grandi escluse, Greta Gerwig nella categoria dei registi e Margot Robbie tra le migliori attrici).