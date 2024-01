Io Capitano, il film di Matteo Garrone in corsa per gli Oscar su Sky e Now

Io Capitano, il film di Matteo Garrone in corsa per gli Oscar va su Sky Cinema

Io Capitano, intensa pellicola firmata da Matteo Garrone arriva in prima tv in versione originale con sottotitoli lunedì 29 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Presentato in concorso all’80 edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Leone d’argento per la miglior regia e del Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr, Io Capitano, candidato come Miglior Film straniero ai Golden Globes 2024, è stato inserito nella shortlist dei quindici migliori film internazionali in corsa per l’Oscar.

La pellicola, interpretata da Seydou Sarr e Moustapha Fall è il racconto di un’odissea contemporanea che segue i passi di due giovani migranti senegalesi, Seydou e Moussa, che attraversano l’Africa con tutti i suoi pericoli per inseguire un sogno chiamato Europa. Il film è e scritto da Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri.

Il film racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Io Capitano - In prima tv lunedì 29 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.