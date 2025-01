Monica setta, boom in prima serata su rai 2 con il 7 per cento

Monica Setta conquista la prima serata di Rai 2 con un 7% di share

Monica setta fa boom con "Storie di donne al bivio" prime time che ieri ha totalizzato il 7 per cento di share con quasi 1 milione di teste. Il programma della Setta è il quarto in assoluto nel prime time di ieri ed è il più visto di rai 2. Grande successo per la giornalista che ha dichiarato di aver costruito una prima serata con un costo di poco inferiore ai 30mila euro. Oggi si replica con lo spin off "Storie di donne al bivio week end" in onda alle 15 su Rai 2. Ospite d'onore Loredana lecciso