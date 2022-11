"Montesano ha fatto anche il saluto romano", ma potrebbe tornare a "Ballando"

Montesano, il Paese si divide in due: non è escluso un suo ritorno

Il caso Enrico Montesano continua a far discutere. Il comico è stato cacciato dalla trasmissione Rai "Ballando con le stelle", per aver indossato una maglia con simboli fascisti. Ma la questione potrebbe clamorosamente riaprirsi. La sua esclusione repentina dal programma condotto da Milly Carlucci ha generato reazioni contrastanti. A un quasi totale apprezzamento, si è contrapposta una fetta di pubblico che ha reputato assurdo tutto ciò. Uno dei difensori più attivi dell’attore è stato Vittorio Sgarbi, che ha sottolineato come la Rai si ritroverà a doverlo risarcire, a suo parere.

Inoltre, sarebbe spuntato un altro video delle prove di ballo di Montesano, in cui l’attore entrerebbe in sala prove facendo il saluto romano. Ma la sua partner di ballo ha smentito categoricamente, in sala prove non era il saluto romano ma un gesto della sua coreografia. L’esibizione di show dance, visto in pista nella sesta puntata di Ballando con le stelle, prevedeva alla fine un braccio alzato, come nel tutorial originale di "This is me" tratto dal musical The Greatest Showman. Enrico Montesano ha però svelato su Instagram di voler chiarire tutto e ora non si esclude un passo indietro generale.