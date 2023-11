Myrta Merlino e le nozze con Tardelli: "Lei vorrebbe, per me non è necessario"

Merlino e il matrimonio con Tardelli: lui rimanda ancora

Marco Tardelli non ha ancora intenzione di convolare a nozze con Myrta Merlino, alla quale è legato da sette anni. L'ex campione del mondo in un'intervista a “Diva e Donna” ha rivelato di vedere un futuro con la conduttrice di Pomeriggio5, ma se si parla di matrimonio "per me non è necessario".

Seguendo le sue passioni, Tardelli descrive il suo rapporto con Myrta dicendo: "Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Lavorare i campi, gli ulivi". La domanda su un possibile matrimonio con la compagna non manca di emergere: "Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco. Lei sì. Ne parliamo. Io rispondo che c’è tempo...".

Nonostante le numerosi speculazioni riguardo la loro relazione e sul futuro, Tardelli afferma che tra lui e Myrta non vi sia alcuna crisi, anzi: "Tra noi funziona alla grande e l’assicuro che non è facile". Le differenze che emergono tra loro sono evidenti: "per lei il lavoro è importante. Lo mette giustamente davanti a tutto. Per cui è difficile starle dietro. Io, al contrario, sono oggi un uomo più rilassato".

La conduttrice di Pomeriggio 5, lo scorso settembre, aveva sottolineato che, nonostante i sette anni di legame con il compagno, le nozze non rappresentano una priorità, opinione che sembra ora condivisa anche dall'ex calciatore e allenatore, che è già padre di due figli, Sara e Nicola, avuti da precedenti relazioni.