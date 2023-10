Naike Rivelli dopo il caso Giambruno racconta: "Io ho lavorato a Mediaset e.."

Naike Rivelli: "Io ho lavorato a Mediaset e mi sono allontanata perché..."

“Io ho lavorato a Mediaset e mi sono allontanata proprio per certi atteggiamenti osceni degli uomini“, le parole di Naike Rivelli che ha fatto un video social dopo il caso dei fuori onda di Striscia la Notizia, legati ad Andrea Giambruno. Un video realizzato a caldo, dopo che Giorgia Meloni aveva pubblicato il post in cui annunciava la fine della relazione con il giornalista di Rete4.

La figlia di Ornella Muti poi, secondo quanto riporta il sito cityrumors, ha rivolto un pensiero alla premier concludendo il video con un plauso a Giorgia Meloni, sottolineando come grazie al fatto che i due non siano sposati, la questione si risolverà in modo più rapido.

Come noto, Andrea Giambruno ha poi lasciato la conduzione del programma "Diario del giorno". La decisione è arrivata dopo un confronto tra l'azienda e il giornalista. L'ex compagno di Giorgia Meloni continuerà comunque a lavorare per la trasmissione. "Andrea Giambruno, dispiaciuto per l'imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento - si legge in una nota di Mediaset -, ha concordato con l'azienda di lasciare la conduzione in video del programma "Diario del giorno", di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale".