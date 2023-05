Natalia Mastrota tra bulimia e sport: chi è la figlia di Giorgio e la Estrada

Natalia Mastrota è nata a Gijon nel 1995 e ha due figli. Grande appassionata di sport, dalla bici allo sci all'equitazione, in gioventù ha sofferto di bulimia

Questo weekend Natalia Mastrota, figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, si è mostrata per la prima volta in TV a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato molto di sé ma anche dei genitori. Natalia Mastrota nasce a Gijon, in Spagna, nel maggio del 1995. E' sempre stata un sportiva fin da piccola ma la sua vera passione oggi è la montagna, tanto che ha scelto la professione di trail runner e scialpinista. Natalia Mastrota è fidanzata con Daniel Castillo, guida alpina di 34 anni. La coppia vive a Chamoix e ha due bambini, Marlo nato nel 2018 e Sasha nel 2020.

"Non abbiamo una routine ben definita ma i nostri figli stanno crescendo con lo sport nel sangue. Li portiamo sempre alle mie gare e hanno capito che la mamma corre e il papà va in montagna. Sembra che questo mondo piaccia anche a loro e mi auguro che possano diventare sportivi", ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.

Natalia Mastrota: "Ho preso l'amore per l'equitazione dalla mamma e per la bici dal papà"