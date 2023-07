Nek e Francesco Renga insieme: ecco l'album RengaNek

Renga e Nek insieme per un nuovo album di inediti

Francesco Renga e Nek annunciano l'uscita dell'album “RengaNek”

Uscirà il prossimo 8 settembre "Renganek" (Epic / Sony Music), l'album di inediti di Francesco Renga e Nek (Filippo Neviani). Un progetto nato dalla grande amicizia che lega i due artisti e dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale inedito.

Renga Nek - Il Solito Lido (Official Video)



Nell'album saranno contenuti undici nuovi brani, tutti eseguiti da entrambi gli artisti, per mostrare la grande sinergia che unisce le voci di Renga e Nek, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere solistiche.

“RENGANEK”, la tracklist

1 Giura Giuda

2 Scrivi una Canzone

3 Più Grande

4 Faro

5 Sale 6 Storie di Paura

7 L'infinito più o meno

8 Tutta Natura

9 A Fianco

10 Inspiegabile

11 Il Solito Lido

L'album è stato anticipato dai brani "L'Infinito più o meno" e "Il solito lido", che unisce ironia, irriverenza e la leggerezza tipica dell'estate italiana. Renga e Nek sono attualmente impegnati nel tour che li vede protagonisti insieme in tutta Italia dal 2 luglio e che culminerà in due eventi speciali, martedì 5 settembre all'Arena di Verona (sold out) e sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago - Milano.

Renga e Nek i concerti

29 luglio - Festival di Majano (Area Concerti) - MAJANO (UD)

01 agosto - Oversound Music Festival – LECCE

02 agosto - Castello Tramontano – MATERA

04 agosto - Banchina San Domenico - MOLFETTA (BA)

07 agosto - Piazzale D’Alaggio (Festival 20Eventi) – PIOMBINO (LI)

13 agosto - Arena Dei Pini - BAIA DOMIZIA (CE)

16 agosto - Roccella Summer Festival - ROCCELLA JONICA (RC)

17 agosto - Mercati Saraceni - CIRÒ MARINA (KR)

19 agosto - Arena 3040 - CAROVIGNO (BR)

26 agosto - Teatro Antico - TAORMINA

27 agosto - Teatro Valle Dei Templi - AGRIGENTO

02 settembre - Piazza dei Cavalieri (Summer Knights) – PISA

05 settembre - Arena di Verona – VERONA – SOLD OUT

07 settembre - Piazza della Loggia - BRESCIA

09 settembre - Planet Arena - PAESTUM (SA)

07 ottobre - Mediolanum Forum di Assago - MILANO

11 ottobre - Teatro Augusteo - NAPOLI

12 ottobre - Teatro Team - BARI

16 ottobre - Europauditorium - BOLOGNA

19 ottobre - Teatro Verdi - FIRENZE

21 ottobre - Teatro Colosseo - TORINO