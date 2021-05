Netflix: Najwa Nimri da “La Casa di Carta” al nuovo reality show "Insiders"

Najwa Nimri in una scena ad alta tensione da "La Casa di Carta" (screenshot da Netflix)

Netflix: “La Casa di Carta” lancia Najwa Nimri alla conduzione nel nuovo reality “Insiders”

L’interprete della cattivissima ispettrice Sierra ha debuttato alla guida di “Insiders”, primo reality show prodotto da Netflix per la Spagna.

Najwa Nimri inizia quindi una nuova sfida professionale. “Insiders” si inserisce nel solco tracciato da “Il Grande Fratello”: si tratta di uno show in cui un gruppo di persone sarà in competizione per un montepremi finale di 100.000 euro.

Prodotto da iZen per Netflix, "Insiders" coinvolge in un’esperienza televisiva mai realizzata prima un certo numero di persone comuni, riprese da 60 telecamere, 23 delle quali di qualità cinematografica, che filmeranno questo esperimento inedito in cui tutto può succedere.

Non è la prima volta che l’attrice, che fa parte anche del cast di “Vis a vis” (un’altra serie di Netflix, scritta da Alex Pina come “La Casa di Carta”) intraprende nuovi percorsi: ha anche inciso diversi album in qualità di cantante.