Non è l'Arena di Giletti: Messina Denaro, Cospito e... Ospiti e anticipazioni

Non è l'Arena di Massimo Giletti domenica 12 febbraio 2023: caso Matteo Messina Denaro

L'arresto del boss Matteo Messina Denaro ci aiuterà a dissolvere le ombre che ancora oscurano la scena mafiosa degli ultimi trent’anni? Il racconto sui misteri che la criminalità organizzata usa per nascondersi, tra verità ufficiali e non, continua domenica 12 febbraio alle 21.15 su La7: Massimo Giletti conduce una nuova puntata di Non è l'Arena.

Non è l'Arena di Massimo Giletti domenica 12 febbraio 2023, il mistero dell'agenda rossa di Borsellino

L'agenda rossa di Borsellino sparita durante l'attentato che tolse la vita al giudice. Cosa si cela dietro la scomparsa di un oggetto che racchiudeva appunti chiave sulla Mafia?

Non è l'Arena di Massimo Giletti domenica 12 febbraio 2023, il caso di Antonino Lombardo

Il caso di Antonino Lombardo, il maresciallo dei carabinieri che ricoprì un ruolo fondamentale nella cattura di Totò Riina, la cui morte è avvolta nel mistero. I dubbi della famiglia gettano ombre sulla versione ufficiale: la testimonianza in studio dei figli di Lombardo.

Non è l'Arena di Massimo Giletti domenica 12 febbraio 2023, il caso Cospito

Caso Cospito: il ministro della Giustizia Nordio ha deciso che l’anarchico dovrà rimanere al regime del 41-bis, ma la battaglia continua e si inaspriscono le proteste.

Non è l'Arena di Massimo Giletti domenica 12 febbraio 2023, ospiti in studio

Ospiti della puntata: Sandra Amurri, Nello Trocchia, Luca Telese e Francesco Storace. Appuntamento domenica sera alle 21.15 su La7 con Massimo Giletti e Non è l'Arena.