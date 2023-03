Oscar 2023, film da vedere: cinema o streaming? Ecco dove trovarli

Oscar 2023, film da vedere: dal fantasmagorico Everything everywhere all at once alla grande interpretazione di Brendan Fraser in The Whale

Grande emozione agli Oscar 2023. Sono molti i film che non potete assolutamente perdervi. C'è davvero l'imbarazzo della scelta. Si spazia infatti dalla commedia fantascientifica, al dramma e chi più ne ha più ne metta. Di seguito ecco un breve accenno di trama, dettagli e dove vedere i migliori film degli Oscar 2023.

Everything everywhere all at once: dettagli e trama

Everything everywhere all at once è sicuramente il film da non perdere quest'anno. La pellicola dei registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, in arte i Daniels, ha ricevuto 11 candidature vincendo 7 statuette, tra cui miglior film e miglior regia. Evelyn Wang (Michelle Yeoh) è la titolare di una piccola lavanderia a gettonia con una figlia adolescente che non riesce più a comprendere. Il padre tende alla demenza mentre il suo matrimonio è in crisi. Un semplice controlo fiscale diventa una porta attraverso cui Evlyn viaggia tra diversi universi e viene eletta come salvatrice dei mondi.

Ecco dove vedere Everything everywhere all at once

Everything everywhere all at once è uscito al cinema in autunno ma dato l'enorme successo è oggi tornato nelle sale.

Niente di nuovo sul fronte occidentale: dettagli e trama

Niente di nuovo sul fronte occidentale, tratto dal bestseller omonimo di Erich Maria Remarque, è un film tedesco che ha vinto ben 4 Oscar, tra cui quello per il miglior film internazionale. Paul (Felix Kammerer) è un giovane soldato tedesco schierato nelle trincee durante la Prima Guerra ondiale. All'euforia iniziale per il conflitto segue poi la disperazione e la paura.

Ecco dove vedere Niente di nuovo sul fronte occidentale

Niente di nuovo sul fronte occidentale è disponibile su Netflix.

The Whale: dettagli e trama

The Whale è un film basato sull'opera teatrale di Samuel D. Hunter e diretto da Darren Aronofsky. Charlie (Brendan Fraser, che ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista) è professore inglese che vive recluso nel suo minuscolo appartamento a causa del suo enorme peso. Il protagonista ha tentato di soffocare la perdita dell'uomo che amava con il cibo ma ora che la sua salute si sta velocemente deteriorando il suo unico desiderio è quello di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente che aveva abbandonato 10 anni prima.

Ecco dove vedere The Whale

The Whale è al cinema.

Women talking: dettagli e trama

Women talking è un film tratto dall'omonimo romanzo di Miriam Toews (Donne che parlano) diretto da Sarah Polley. La pellicola racconta la violenza sessuale e la reazione delle donne in una comunità religiosa. Il film è inoltre liberamente ispirato alla colonia Mantioba in Bolivia nel 2011. Women talking è nelle sale dall'8 marzo 2023.

Top Gun: Maverick - dettagli e trama

Top Gun: Maverick, sequel del film che ha reso celebre Tom Cruise, vede il ritorno di Pete "Maverick" Mitchell, pilota di caccia ora nei panni di addestratore. Tra i cadetti c'è Bradley, figlio dell'amico scomparso Goose. Non manca la storia d'amore con protagonista Jennifer Connelly. Da ricordare la performance di Lady Gaga che ha cantanto la colonna sonora Hold my hand, a 36 anni dall'uscita del primo film.

Ecco dove vedere Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick è disponibile in streaming su Paramount+.

Black Panther: Wakanda forever - dettagli e trama

Black Panther: Wakanda forever delude agli Oscar. Angela Bassett, che interpreta il ruolo della regina Ramonda, sembrava la miglior candidata come attrice non protagonista ma la statuetta è andata a Jamie Lee Curtis (Everything everywhere all at once).

Ecco dove vedere Black Panther: Wakanda forever

Il film dedicato alla memoria di Chadwick Boseman è disponibile su Disney+.

Avatar: La via dell'acqua - dettagli e trama

Avatar: La via dell'acqua questa volta vince solo l'Oscar come migliori effetti visivi ma la pellicola di James Cameron ha avuto comunque grande successo nelle sale con 2 miliardi di dollari di botteghino al mondo. Protagonisti ancora il popolo dei Na'vi alle prese con una nuova invasione umana del pianeta Pandora.

Ecco dove vedere Avatar: La via dell'acqua

Avatar: La via dell'acqua è ancora al cinema.

Pinocchio: dettagli e trama

Pinocchio, diretto da Guillermo Del Toro, vince il premio Oscar come miglior cartoon reinventando la storia del burattino di legno che prende magicamente vita e vuole diventare un bambino vero scritta da Collodi. La vicenda questa volta è ambientata nell'Italia fascista e il film è stato realizzato con la tecnica della stop motion.

Ecco dove vedere Pinocchio

Pinocchio di Del Toro è disponibile su Netflix.