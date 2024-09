Paola Cervelli incinta del secondo figlio. La giornalista del Tg1: "Sarà un maschio"

Ha condotto il Tg1 con un pancino sospetto e subito un lancio di agenzia la settimana scorsa ha svelato la seconda gravidanza di Paola Cervelli, giornalista del Tg diretto da Gianmarco Chiocci e già mamma di Leo, 3 anni. "Sono la prima conduttrice in attesa di un bebè" commenta Paola durante l'intervista a Monica Setta in onda mercoledì alle 23.10 su RAI2 a storie di donne al bivio "per me è normalissimo ma ho ricevuto tanti messaggi di affetto anche dai telespettatori". Classe 1986, professionista da anni molto stimata in Rai per lo stile sobrio e la pignoleria, Paola racconta come è stata chiamata al tg1. "Vivo attaccata al cellulare" dice "mi si è spento solo una volta lasciandomi un pomeriggio di libertà. Quel telefono che non squillava mi lasciò perplessa visto che con il cellulare io ci lavoro e sono connessa quasi senza sosta. Penso, sarà stata una giornata tranquilla. La sera si riaccende il telefono e trovo un sacco di chiamate del direttore Mario Orfeo che mi cercava... Richiamai al volo, scusandomi e accettai subito la proposta che ha dato una svolta alla mia carriera". Paola rivela che il secondo bebè che nasce a dicembre è maschio. "Leo sarà felice, voleva proprio un fratellino"