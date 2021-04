Paolo Bonolis al posto di Barbara D'Urso la domenica sera con Avanti un altro

Domenica 11 aprile ci sarà una grande novità su Canale 5. Sono tanti i cambiamenti del palinsensto Mediaset in arrivo. Dopo la chiusura anticipata di Live Non è La D'Urso, farà il suo esordio "Avanti un altro! Pure di sera". Il game-show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è giunto al decimo anniversario e festeggerà con la messa in onda in prima serata.

Nel frattempo continuano a circolare diversi rumors sulla chiusura programma domenicale di Barbara D'Urso. Secondo le ultime indiscrezioni vi sarebbero attriti fra l'editore Piersilvio Berlusconi e il direttore generale per l'informazione Mauro Crippa.

A spingere il primo a chiudere 'Live Non è l'D'Urso' non sarebbero stati solo gli ascolti non soddisfacenti, ma anche un certo disagio per il linguaggio dello show. Il programma di Carmelita spesso aveva uno share più basso rispetto a quello registrato su Rai1. E' anche capitato che fosse dietro a 'Che Tempo Che Fa' su Rai3.

Live Non è La D'Urso chiuso per un linguaggio "trash": rumor

Fra i motivi che hanno portato alla chiusura anticipata di Live Non è La D'Urso vi sarebbe anche un certo disagio per il linguaggio dello show spesso tacciato di indulgere in scivoloni trash, come riporta l'Adnkronos. C'è anche chi vede nella chiusura del programma, che è tra le produzioni che fanno capo alla direzione di Crippa, una sconfitta e una perdita di spazi di potere del direttore.

“Barbara d’Urso è capace di guardare oltre i confini del tradizionale pubblico delle news. Sa parlare un linguaggio semplice, informa e diverte le famiglie che trascorrono a casa la domenica. Sa spiegare la politica anche a chi normalmente non la segue. Barbara è una risorsa per Mediaset, una professionista che non ha mai tradito il suo pubblico", aveva dichiarato Crippa il 26 febbraio scorso, annunciando che la D'Urso avrebbe rinunciato dopo il 28 marzo al prime time domenicale e che si sarebbe allungata nel pomeriggio festivo. A partire dall’11 aprile infatti debutterà un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire 'Domenica Live', in onda quindi fino alle 18.45. Nel comunicato Mediaset si sottolineava comunque che il talk serale riprenderà con le nuove edizioni.

Mentre Crippa elogiava Barbara D'Urso, l'agente di Paolo Bonolis, Lucio Presta, sparava a zero sui social. "Posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes - scriveva Presta su Facebook all'inizio di aprile 2020 - (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica Videonews accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore? Conosco da molti anni gli uomini che sono a capo di quella Testata giornalistica, anzi devono a chi scrive se hanno la gestione del pomeriggio di Canale 5, da anni ormai, essendo io quello che chiese ed ottenne da Mediaset il passaggio dalla gestione Tg5 a quella di Videonews per sopraggiunte divergenze con Cdr del Tg di allora durante la conduzione Perego, e posso dimostrare che ci sono delle persone capaci che sanno fare Tv e quindi è difficile da comprendere. Si potrebbe obiettare che forse è l’Editore in persona che desidera mettere in onda questo scempio mal digerito anche dagli altri Talents delle reti Mediaset, ma conoscendo da ormai almeno 15/20 anni l’attuale board e proprietà mi sento di dire che lo trovo impossibile da accettare e da crederlo anche perché lo stile di PierSilvio è davvero altra categoria. Il mistero allora si infittisce, perché la Testata, il cdr, l’ordine dei giornalisti etc permettono ciò? Io faccio da tempo la mia parte e nessuno dei miei assistiti va ospite dalla Signora delle paillettes e la mia parte credo di averla fatta, ora che la facciano gli altri. Oppure serve a qualcosa o qualcuno che ci sia in onda questo scempio? Tacere equivale ad essere complici di tale orrore e personalmente non amo esserlo".

La stoccata finale è arrivata il 29 marzo, dopo la chiusura di 'Live Non è la D'Urso', quando Presta ha scritto: "Con la chiusura di Live Non è La D'Urso si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con Domenica Live e Pomeriggio 5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene".

"Avanti un altro! Pure di sera" da domenica 11 aprile in prima serata: partenza con vip

La prima puntata di "Avanti un altro! Pure di sera" avrà per protagonisti volti noti dello spettacolo. Questi saranno suddivisi in due squadre, “GfVip vs Opinionisti” e risponderanno alle domande per uno scopo benefico. Il montepremi verrà devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

Ecco chi parteciperà alla prima puntata di "Avanti un altro! Pure di sera".

La squadra “GFVIP” sarà composta da Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis. La squadra degli “Opinionisti” avrà Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio, Alba Parietti.

Tra gli ospiti vi saranno Roberto Giacobbo e Corrado Tedeschi. Nel corso delle varie puntate speciali, si scontreranno le seguenti categorie: Nobiltà vs Tv locali, Passato vs Super, Sosia vs Virtù, A volte ritornano vs Campioni di quiz, Vizi vs Nuove frontiere, Mestieri vs Fobie, Concorsi vs Web, Cultura vs Mistero.