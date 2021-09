Paso Adelante torna in streaming su Netflix

Paso Adelante sarà disponibile dal primo ottobre su Netflix. L'annuncio sul profilo ufficiale spagnolo dell'app

Grandi notizie per i fan delle serie TV spagnole. Netflix dopo il successo de la Casa di Carta si prepara ad accogliere il ritorno di uno dei programmi più apprezzati dai giovani italiani nei primi anni 2000. Paso Adelante dopo 16 anni dalla sua conclusione torna in televisione, ance se questa volta in streaming. L'annuncio è arrivato direttamente da Netflix tramite il suo profilo ufficiale spagnolo su Twitter. La serie sarà quindi disponibile dal primo ottobre molto probabilmente anche in Italia.

Paso Adelante racconta i conflitti, i sogni e le relazioni amorose tra Lola, Silvia, Ingrid e Marta, studenti presso la Scuola di Arte Scenica e il cui sogno è quello di diventare ballerine. Tra le interpreti più famose di Paso Adelante impossibile dimenticare Monica Cruz, sorella della celebre attrice Penelope.