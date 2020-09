Festival di Venezia, Premio Cinecibo a Pannofino, Jenni De Nucci e Vettorello

Doppio appuntameto con Cinecibo all'edizione 77 del Festival del Cinema di Venezia. Il festival del cinema a tema gastronomico ideato da Donato Ciociola (nella foto con Alberto Barbera, direttore artistico della rassegna veneziana) assegnerà domani presso la Campari Lounge dell’Hotel Excelsior il Premio Cinecibo agli attori Francesco Pannofino e Jenny De Nucci ed allo Chef Tino Vettorello. Il premio Cinecibo, in memoria di Pietro Coccia dedicato ai professionisti della fotografi, andrà a Daniele Venturelli. Alla cerimonia seguirà una degustazione di prodotti tipici Terra Orti.

Domenica, invece, nella sala Tropicana dell’Italian Pavillion presso lo stesso hotel, Donato Ciociola presenterà i progetti per l’annualità 2020-2021. In seguito sarà proiettato il cortometraggio “Red Shoes” tratto dalla storia vera di Daniela Lourdes Falanga, nato Raffaele, fidanzata con Ilario, un uomo transgender che ha fatto il percorso inverso, da donna a uomo Daniela dirige una pasticceria gluten free, “Leopoldo Cafe” a Napoli e porta avanti la tradizione dei “tarallari” che in passato vendevano taralli “strutto e pepe” per le strade. Il documentario girato in provincia di Napoli, vede come regista Isabella Weiss e come direttore di fotografia il candidato a David di Donatello, Gianni Mammolotti.