Raffaella Carrà, cofanetto esclusivo: 500 copie numerate e tiratura limitata

ESCE L’ESCLUSIVO COFANETTO DI RAFFAELLA CARRÀ. "GLI ANNI RCA – I SINGOLI 1970-1971" CON I PRIMI CINQUE 45 GIRI ORIGINALI IN TIRATURA LIMITATA E NUMERATA A 500 COPIE

Da ieri venerdì 26 maggio, è uscito l’esclusivo cofanetto “Raffaella Carrà. Gli anni Rca – i singoli 1970-1971” (Sony Music), un box in tiratura limitata e numerata a 500 copie, con all’interno 5 vinili 7’’ 45 giri, per la prima volta colorati e con copertine fedelmente riprodotte. Il cofanetto sarà disponibile unicamente sullo Store Sony Music.

Nel cofanetto sono contenuti i primi cinque singoli di Raffaella Carrà pubblicati dal 1970 al 1971 per la RCA Italiana. Dalla sigla “Ma che musica maestro” del programma Canzonissima ‘70, che segna l’inizio della carriera discografica di Raffaella, a “Tuca Tuca” brano lanciato durante “Canzonissima 1971”.

Raffaella Carrà "Gli anni RCA i singoli 1970 1971" - Cover

Questi i 5 singoli presenti all’interno di “Raffaella Carrà. Gli anni Rca – i singoli 1970-1971”:

1970 – “Ma che musica maestro” / “Non ti mettere con Bill”

1970 – “Reggae Rrrrr! (Parte Prima)” / “Reggae Rrrrr! (Parte Seconda)”

1971 – “Chissà chi sei” / “Dudulalà”

1971 – “Chissà se va” / “Perdono, non lo faccio più”

1971 – “Tuca tuca” / “Vi dirò la verità”

“Chi ha avuto la fortuna di assistere ad uno spettacolo di Raffaella dal vivo non potrà che ricordare quell’esperienza come un momento di pura esaltazione", spiega Salvo Guercio, autore televisivo di lunghissimo corso. Era completa e innovativa - continua -, moderna e avanguardista molto prima di Madonna, molto prima di Gaga. Ciò che testimonia più di ogni altra cosa la forza e la modernità di Raffaella sono l’affetto e l’interesse delle nuove generazioni nei suoi confronti: ragazzi di vent’anni che conoscono le sue canzoni, le ballano alle loro feste, le utilizzano come colonna sonora delle loro stories su Instagram o su TikTok. Chiunque si imbatta oggi in un filmato di repertorio di Raffaella non può che rimanerne incuriosito, affascinato, soggiogato… Forse era questo uno dei segreti del suo successo, il più arcano, il più misterioso, il più potente: la sua Energia”.