Raffaella Carrà funerali: "Urna da Padre Pio prima di andare all'Argentario"

Raffaella Carrà, funerali nella Basilica di Santa Maria dell'Aracoeli tra commozione e applausi, poi l'urna andrà da Padre Pio a San Giovanni Rotondo

Il feretro di Raffaella Carrà è arrivato nella Basilica di Santa Maria dell'Aracoeli in Campidoglio accolto dagli applausi della folla commossa e dalla sindaca Virginia Raggi, che affiancava lo storico compagno Sergio Japino: così hanno preso il via i funerali di Raffaella Carrà, trasmessi anche su un maxi schermo.

Non ci sono fiori né orpelli, soltanto la bara di legno grezzo, come desiderava l'artista. Il feretro è stato accolto dagli applausi della piazza, quando sul maxi schermo in Campidoglio è stato trasmesso il momento dell'arrivo del feretro.

"Devo fare un annuncio" ha detto uno dei frati cappuccini