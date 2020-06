Renzo Arbore, Striminzitic Show è già cult. Il segreto? "Un programma casa e puteca ". L'intervista

Renzo Arbore, Striminzitic Show è già cult. "Un programma 'casa e puteca'..." - L'intervista

Renzo Arbore è tornato e guardando il suo nuovo programma viene in mente un'espressione iconica nel mondo della tv: "Tutti in piedi sul divano". Frase ormai cult, che gli appassionati di MotoGp e gli sportivi ben cononoscono, usata da Guido Meda per raccontare i trionfi in MotoGp di Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e dei piloti italiani. Lo showman foggiano ha fatto ancora di più: gli spettatori di Rai2 li ha invitati direttamente sul divano di casa. Il suo Striminzitic Show ha debuttato con una puntata speciale in prime time che segna buonissimi ascolti tv e, soprattutto, che ha riscosso un alto gradimento (mai espressione potrebbe essere più calzante) sui social dove c'è stato un boom di commenti e interazioni.

"Ma da 1 a Renzo Arbore quanto è geniale Renzo Arbore?", twitta la conduttrice Andrea Delogu. "Quest’uomo qualsiasi cosa si metta a fare in TV fa sempre capolavori piccoli o grandi", scrive un utente. "Passano gli anni ma non il genio". E ancora: "Meno male che esiste Renzo Arbore". Sino a un ringraziamento: "Grazie per averci regalato questa splendida serata di spensieratezza ricordi cultura spettacolo ironia..... e domani si replica".

Già, domani, dopodomani e ancora nei giorni successivi si replica. Dopo questo antipasto, per gli spettatori affezionati di un genere televisivo inimitabile arriva il regalo più bello: 20 puntate in seconda serata. Il regno di Renzo Arbore, che riporta ai tempi epici di Indietro Tutta e Quelli della Notte.

Cosa dobbiamo aspettarci nelle 20 puntate che arriveranno?

"Tengo a precisare che si tratta di un programma “Home made” o, per dirla alla napoletana, “casa e puteca”", racconta Renzo Arbore ad Affaritaliani.it. "Lo SHOW è stato realizzato nel salotto di casa mia, dove non ci sono assembramenti di amici, e quindi nel pieno rispetto delle misure restrittive in atto al momento".





Il vero collante delle 20 puntate che ci aspettano... "sarà proprio il racconto in maniera sorridente e aneddotica dei filmati e dei momenti più belli e curiosi della mia carriera. Ma essendo un assiduo frequentatore della rete, di puntata in puntata, vi mostrerò preziosità della tv d’autore di ieri fino ai nuovi talenti di oggi", sottolinea ad Affari.

Pescando nel cassetto dei suoi ricordi televisivi, ci racconta i tre momenti importanti della sua carriera?

Il primo... "Un momento importante è stato quando ho fatto una mia puntata dell’altra domenica ed era scomparso mio papà, nel '77".

Il secondo... "Un momento felice quando ho chiuso “Quelli della notte” (45 puntate) tutte improvvisate ed è stato un momento bello, pensa, il giorno successivo per stare tranquillo sono andato a dormire in una nuova casa tanto l’assedio sotto il mio appartamento"

Il terzo ricordo... "E' quando ho fatto Canta Napoli... Napoli internazionale! Il giorno dopo il capoluogo campano cantava le sue canzoni della tradizione quelle che non si sentivano da anni".





Lo Striminzitic Show è un po' un Renzo Arbore and friends. E lei di personaggi in tv ne ha scoperti tantissimi. Oltre a Frassica, chi è stato che l'ha resa più 'orgoglioso'? E chi l'ha sorpresa di più?

"Mario Marenco"

Renzo Arbore e le lunghe settimane di quarantena: come le ha vissute dal punto di vista umano e artistico?

"Il lockdown non mi ha fermato, tutt'altro. Ne ho approfittato per perfezionare e impreziosire il Renzo Arbore Channel.Tv, la web television gratuita, un progetto che avevo già affidato alla rete con un esperimento di streaming tv nel lontano 2 ottobre 2007"

Cosa le è piaciuto della tv nei mesi di quarantena e cosa l'ha delusa di più?

"La canizza a Piazza Mercato (la tv urlata con il chiacchiericcio da mercato, ndr)"