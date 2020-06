Ascolti tv, Renzo Arbore sfiora il 5,5% con il debutto di Striminzitic Show

Renzo Arbore è tornato in tv su Rai2 con Striminzitic Show. Una puntata speciale in prime time (che ne precede un ciclo di altre 20 in seconda serata tutti i giorni dal lunedì al venerdì) e gli ascolti tv sono decisamente buoni. Il programma porta la seconda rete delle tv di Stato sino al 5,4% con 1,194 milioni di spettatori.

RENZO ARBORE, STRIMINZITIC SHOW

“STRIMINZITIC” è un neologismo italo-inglese maccheronico (che si spera essere valido anche per gli italiani che un domani guarderanno questo programma dall’estero) per avvertire gli spettatori di non attendersi l’evento televisivo del sabato sera con luci, lustrini, balletti, orchestra e ragazze Coccodè, perché ne rimarrebbero delusi.

Il Master of Ceremony delle serate tv è Gegè Telesforo, musicista, compositore esperto di rango internazionale di jazz e fusion, con ventennale esperienza di conduzione televisiva, ma soprattutto abile improvvisatore della parola, grazie alla frequentazione con Arbore da cui è scaturito un inevitabile affiatamento.