Salemme boom di pubblico al Manzoni: "Milano è una città che io amo tanto"

Salemme, al Manzoni di Milano, ‘Napoletano? E famme ‘na pizza!’. Boom di pubblico

È in scena fino al 16 gennaio, al teatro Manzoni di Milano, ‘Napoletano? E famme ‘na pizza!’, il nuovo spettacolo di Vincenzo Salemme. L’attore e regista, eccellenza del cinema e del teatro italiano, dal 4 gennaio, giorno del debutto, sta ottenendo un successo straordinario e il pienone. Una grande risposta da parte dei milanesi per l’amato maestro che, a fine spettacolo, ha così ringraziato: “Speriamo di restituirvi in parte l’affetto ricevuto queste sere a teatro. Milano è una città che io amo tanto. Grazieeeee”.

Salemme, tour ‘Napoletano? E famme ‘na pizza!’. Date

Il tour di Vincenzo Salemme proseguirà per tutto il 2022 rispettivamente a Genova (20-22 gennaio, Teatro Politeama). A febbraio toccherà Torino (3-6 Teatro Alfieri); Ferrara (9 e 10, Teatro Nuovo); Bologna (11-13, Teatro delle Celebrazioni); Cosenza (18-20, Teatro Rende). Napoli (dal 23 fino al 20 marzo, Teatro Diana); Bari (25-27 marzo, Teatro Team); Roma (dal 29 marzo al 25 aprile, Teatro Olimpico).