Sanremo 2021, Amadeus: "Ascolti mi riempiono di gioia". Fiorello si commuove

Il Festival di Sanremo 2021 con 8,4 mln e il 46.6% cala rispetto alla prima serata dell'anno scorso negli ascolti tv. Amadeus è però soddisfatto dei numeri e commenta l'esordio della nuova edizione sanremese.

SANREMO 2021, AMADEUS: "QUASI COMMOSO. PRIMA PUNTATA CHE ASPETTAVAMO DA MESI"

"Devo dire che sono quasi commosso da tutto questo. Era una prima puntata che aspettavamo da mesi, con una grandissima difficoltà una dietro l'altra. Sentire questi dati mi riempie di gioia, questo è stato un Sanremo diverso anche nella costruzione". Lo ha detto Amadeus commentando, nel corso della conferenza stampa post debutto del 71esimo festival di Sanremo, gli ascolti della prima puntata.

SANREMO 2021: COLETTA, BILANCIO POSITIVO E VITALE, NON COMPARABILE CON 2020 Un primo bilancio "assolutamente positivo", non comparabile con quello del febbraio dell'anno scorso. Un dato d'ascolto che parla di un festival "vitale" e "ringiovanito", che ha pagato lo scotto dell'assenza di pubblico: "l'elemento che ha più scardinato la narrazione". Il direttore di Rai, Stefano COLETTA, commenta con soddisfazione i dati di ascolto della prima serata del festival. "Nessuno di noi aveva la contabilità come elemento primario in una kermesse che doveva costruirsi in un habitat davvero diverso di ogni altra edizione". "Dobbiamo restare concentrati sulle prossime quattro serate, perché il dato dice che il festival è arrivato a casa di tantissime persone", aggiunge. I fattori che hanno influenzato l'ascolto: "La piccola flessione rispetto all'anno scorso è un dato difficilmente comparabile, perché siamo in un diverso periodo dell'anno. Mancano un milione e mezzo di teste alla platea generalista, il festival quest'anno è un mese dopo. E non c'era la partita su Sky anno scorso".

"E' un Sanremo in cui portare i fiori con un carrello credetemi non è una cosa bella. Toglie quel lato umano", ha aggiunto il conduttore e direttore artistico del festival.

Così come la mancanza del pubblico, su cui il conduttore aggiunge: "Sapevo benissimo che il pubblico non è un elemento in più, fa parte dello spettacolo. L'applauso all'interno del brano, le standing ovation, questo porta il telespettatore ad essere trascinato".

ASCOLTI TV, AMADEUS: "FLESSIONE RISPETTO A SANREMO 2020? SAPEVO CHE DATO DELLO SCORSO ANNO NON SI SAREBBE RAGGIUNTO"

Malgrado questo, "mi fa enorme piacere sapere di questi 11 milioni di telespettatori, ai quai spero abbiamo regalato un momento di spensieratezza e serenità, e mi fa piacere il dato dei giovani -spiega Amadeus- Tra i ragazzi c'è il 71%. Per anni si è detto che andava svecchiato il festival, non era la mia mission ma io personalmente volevo portare i giovani a vedere 'Sanremo'.

E sulla flessione degli ascolti rispetto all'edizione 2020, aggiunge: "Sapevamo benissimo io e Fiorello che un dato come quello dello scorso anno non si sarebbe raggiunto", ha sottolineato.

"Ma siamo molto contenti, stamattina stiamo già lavorando ad altre cose, siamo felici e orgogliosi di quello che stiamo facendo. Condivido questo orgoglio con tutti quelli che permettono di portare a casa questo festival che non dimenticheremo più", ha concluso.

SANREMO 2021, FIORELLO SI COMMUOVE: CHE DOLORE I RAGAZZI CHIUSI IN CASA

"Non e' un dolore ma di piu', non me ne faccio una ragione. Ho una figlia adolescente e vedo in lei tutti i ragazzi della sua eta' costretti davanti a uno schermo, a un computer. E provo ancora piu' dolore perche' si stanno abituando", spiega Fiorello in conferenza stampa a Sanremo, con la voce rotta dall'emozione.

"Mia figlia non e' piu' abituata ad uscire di casa, a vivere la vita. Per me e, credo per tutti i genitori, e' un dolore, sto soffrendo con loro, non posso vedere una ragazzina chiusa in casa dalla mattina alla sera". E Amadeus aggiunge: "La pandemia anche per i ragazzi e' devastante".