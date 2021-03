Sanremo 2021: canzoni in anteprima su Spotify e app di streaming

Sanremo 2021: su Spotify arriva la playlist ufficiale del Festival. I brani saranno disponibili subito dopo le esibizioni

Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2021 e ascoltare le canzoni in gara diventa semplicissimo grazie ad app di streaming come Spotify. La piattaforma svedese ha lanciato la playlist ufficiale di Sanremo 2021 realizzata in collaborazione con la RAI, che permette di ascoltare i brani subito dopo l’esibizione degli artisti sul palco dell’Ariston. Le canzoni e relativi video ufficiali saranno disponibili anche su YouTube e Apple Music sui canali ufficiali dei singoli concorrenti.

Sanremo 2021 canzoni: tutti i brani in gara in streaming

Le canzoni dei Big in gara a Sanremo 2021 sono ventisei mentre per le Nuove Proposte, una volta raccolte nella categoria Sanremo Giovani, i concorrenti sono otto. In totale la playlist di Sanremo 2021 prevederà quindi 34 brani per pìù di 2 ore di ascolto. Le canzoni delle Nuove Proposte, che non sono indediti, sono già disponibili all’ascolto mentre per tutti gli altri artisti bisognerà attendere l’esibizione come prevede il regolamento del Festival.

Gli abbonanti a Spotify Premium possono ascoltare i brani anche in modalità offline, quindi senza il collegamento alla rete dati o Wi-Fi, scaricandoli sul loro dispositivo preferito.