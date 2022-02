Sanremo 2022, Achille Lauro non rifà il battesimo, ma si slaccia i pantaloni

Sanremo 2022, Achille Lauro si slaccia i pantaloni sul palco dell'Ariston

Achille Lauro non rifa' l'autobattesimo al termine della sua seconda esibizione dopo le polemiche scatenate dal suo gesto di cospargersi l'acqua sul capo. Sul finale della canzone "Domenica" (con cui è quattordicesimo in classifica: comandano Mahmood e Blanco davanti ad Elisa e Morandi), il cantante si è aperto la camicia e ha slacciato i bottoni dei pantaloni.

Sanremo 2022: la "Domenica" secondo Achille Lauro

E' stato Achille Lauro a rompere il ghiaccio alla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Il cantautore e performer romano nell'esecuzione di "Domenica" e' accompagnato dall'Harlem Gospel Choir. L'artista, venuto fuori dagli ambienti urban, in particolare dalla scena trap, per poi spostarsi verso un sound piu' nazional popolare, torna a calcare le assi del teatro Ariston per la quarta volta consecutiva, dopo le due in gara, edizioni 2019 e 2020, rispettivamente con "Rolls Royce" e "Me ne frego", e l'anno scorso in qualita' di ospite fisso. Lauro De Marinis, questo il suo vero nome, e' stato anche nominato nel 2020 Chief Creative per Elektra Records/Warner Music Italy, primo artista italiano ad avere un ruolo creativo all'interno di una major. Parlando di "Domenica" ha detto: "La canzone di quest'anno mantiene un sound estremamente popolare, ma non in senso di pop, ripesca il popolare di tutti, come Rino Gaetano. Si intitola "Domenica", che e' il giorno in cui si e' liberi e si fa tutto quello che e' bello fare. C'e' una contrapposizione tra sound e testo ma la mia musica effettivamente va oltre la canzone".

Leggi anche