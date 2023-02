Sanremo 2023, Rosa Chemical bacia in bocca Fedez e mima un rapporto. E Fiorello...

Sanremo 2023: Fiorello, saltano dirigenti Rai ma festival stupendo

"Domani saltano i dirigenti della Rai ma è un festival stupendo". Raffica di battute di un Fiorello in forma strepitosa collegato in diretta Instagram nella serata finale di Sanremo 2023. Ne ha per tutti soprattuto pensando alle conseguenze del bacio in bocca tra Fedez e Rosa Chemical. "Oggi è una puntata serena e tranquilla, vi siete guadagnati la prima pagina di 'Avvenire'; "Fedez (inquadrato) che te ridi, si è vista pure la lingua"; "Inquadratemi Coletta, fatemelo vedere per l'ultima volta"; "Avete controllato i testi di Gino Paoli? Achille Lauro sembrava Cristina D'Avena al confronto"

Sanremo 2023, Rosa Chemical bacia in bocca Fedez e mima un rapporto

"Mi è preso l'amore, mi è scattato all'improvviso". Rosa Chemical spiazza la platea dell'Ariston e nella serata finale porta a livelli siderali la sua provocazione erotica fluida, coinvolgendo Fedez seduto in prima fila. Il cantante intona la sua 'Made in Italy' e nell'ultima strofa si avvicina al rapper si siede su di lui e mima le movenze di un atto sessuale. Poi lo porta con sé sul palco. Fedez, già sommerso dalle polemiche per le sue apparizioni al festival nei giorni scorsi, appare divertito ma spiazzato, sorride ma rimane immobile mentre Rosa continua a cantare. Alla fine del brano, poi, si lancia in un bacio sulla bocca prolungato. Fedez sta al gioco e ride. E sorride anche Chiara Ferragni che entra sul palco dopo l'esibizione per lanciare con Amadeus la pubblicità.

Sanremo 2023: bacio Rosa Chemical-Fedez, Ferragni scherza 'ora avrò anch'io un Bonus limone

Dopo l'esibizione di Rosa Chemical che ha coinvolto Fedez sul palco in un bacio prolungato e le battute di Fiorello, anche Chiara Ferragni ironizza sulla scena appena accaduta prendendo come spunto il FantaSanremo. "Ora avrò anche io il Bonus limone!", ha esclamato l'influencer. A seguire, la co-conduttrice ha mostrato in un led alcuni dei 'meme' più divertenti del festival: Morandi sullo sgabello che balla con la Egonu e Fedez che commenta 'io quando ballo con mia moglie', il trio Al Bano, Morandi e Ranieri definiti 'gli One Direction del secolo scorso', Amadeus da solo sul palco con un mazzo di fiori e il commento 'quando sei single a San Valentino'.

Leggi anche

Sanremo, per il 54,6% degli italiani peggiorato rispetto al passato: ecco perché. Sondaggio

Gli italiani non vogliono Zelensky al Festival di Sanremo. Sondaggio