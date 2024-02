Sanremo, Striscia smentisce Rai: Travolta con le scarpe U-Power già alle prove

Striscia la Notizia sbugiarda la Rai, in un video le prove pomeridiane di John Travolta con le scarpe ai piedi

Le scarpe della discordia continuano a seminarne, e questa volta ci mette lo zampino Striscia la Notizia con un video che ribalterebbe totalmente la versione data da Viale Mazzini. John Travolta, e le sue U-Power, era stato avvistato già al suo arrivo per le prove pomeridiane all'Ariston con ai piedi le stesse scarpe che ha indossato durante la serata del 7 febbraio al Festival di Sanremo.

L'anticipazione fornita da Striscia la Notizia sarà ulteriormente confermata nel prossimo servizio serale del programma. Le immagini mostrate nella rubrica "Rai Scoglio 24" dall'inviato Pinuccio, evidenziano che l'attore si è presentato prima e dopo le prove del pomeriggio indossando esattamente lo stesso completo, comprese le scarpe del noto marchio anti-infortunistico.

Inoltre l'outfit è lo stesso indossato anche nello spot U-Power che ha visto Travolta come protagonista, girato a Ventimiglia il giorno successivo alla sua apparizione al Festival di Sanremo. Pinuccio commenta: "Questo ci fa pensare che non sia tutta una combinazione e che qualcuno sapesse di questa pubblicità occulta fatta al Festival di Sanremo". Inoltre l'ipotesi mette in discussione anche la versione fornita da Federica Lentini, vicedirettrice dell'intrattenimento prime time della Rai, durante una conferenza stampa, che affermava che Travolta era entrato in camerino all'ultimo momento e si era diretto direttamente sul palco, non dando quindi la possibilità a nessuno di notare le scarpe con il marchio ben visibile. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera su Striscia la Notizia, su Canale 5, alle 20:35.