John Travolta is back... dopo Sanremo, lo spot U-Power con Diletta Leotta

John Travolta e le scarpe U-Power: tanto si è parlato durante Sanremo 2024. E ora ecco il nuovo spot con il brand che entra nel mondo del lifestyle, con il lancio della pubblicità dedicata alla linea Urban del brand. Protagonisti dello spot oltre alla star hollywoodiana anche Diletta Leotta.

Urban è l’ultima creazione U-Power nata per conquistare un pubblico ancora più ampio. “Prova a prenderle", è il claim della campagna e nello spot le Urban, U-Power Lifestyle, corrono per diventare la scarpa ideale per tutti i giorni e tutte le occasioni. Al centro della campagna la linea Urban, le sneakers indossate da Diletta Leotta e da John Travolta disponibili in 16 varianti.

La campagna U-Power andrà in onda per 4 settimane sulle principali reti televisive. Lo spot porta la firma creativa di Frame by Frame, la nuova agenzia creativa di U-Power scelta dopo una gara. La pianificazione, oltre ai mezzi televisivi (Mediaset, Sky, Discovery, Dazn ma non Rai), avrà una declinazione su social e stampa (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e TuttoSport).

John Travolta e Diletta Leotta, ecco il nuovo spot di U-Power. Video