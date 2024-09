"Tutto chiede salvezza": La Seconda Stagione Arriva su Netflix il 26 Settembre

Dal 26 settembre, Netflix accoglierà la seconda stagione di "Tutto chiede salvezza", la serie che ha catturato l'attenzione degli spettatori con la sua prima stagione coinvolgente. La nuova stagione, come la precedente, è scritta e diretta da Francesco Bruni, co-autore insieme a Daniele Mencarelli, autore del romanzo da cui è tratta la serie, e Daniela Gambaro.



Nel cast ritroviamo Federico Cesari nei panni di Daniele, il protagonista, affiancato da Fotinì Peluso (Nina), Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato (Madonnina) e Alessandro Pacioni (Alessandro). Questi personaggi, che hanno condiviso la stanza nel reparto di psichiatria nella prima stagione, tornano a raccontare le loro esperienze e relazioni in nuovi e intensi episodi.

La serie continua a esplorare il mondo della psichiatria con il ritorno di Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB Kabore (Alessia) nei ruoli degli infermieri, e di Filippo Nigro (dott. Mancino) e Raffaella Lebboroni (dott.ssa Cimaroli) come medici della clinica. Tra le new entry nel cast, spiccano Drusilla Foer nei panni di Matilde, Valentina Romani come Angelica, Vittorio Viviani nel ruolo di Armando, Samuel Di Napoli (Rachid) e Marco Todisco (Paolo).

Il cast si arricchisce ulteriormente con Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella) e Giacomo Mattia (Giovanni), che interpretano rispettivamente i familiari di Daniele. Anche Carolina Crescentini si unisce alla squadra nel ruolo della mamma di Nina, Giorgia.

La seconda stagione promette di approfondire ulteriormente i temi della salute mentale, con nuove trame e dinamiche che porteranno i personaggi a esplorare le proprie vulnerabilità e a confrontarsi con nuove sfide. Non perdere l’appuntamento con "Tutto chiede salvezza", in arrivo su Netflix il 26 settembre.