Daredevil: Born Again – Furia, conflitti e caos nella Grande Mela

Matt Murdock è di nuovo in azione, ma Hell’s Kitchen non è più la stessa. Daredevil: Rinascita, disponibile su Disney+, rimescola le carte con un’atmosfera più cupa e una narrazione che mescola politica, violenza e vendetta. Charlie Cox riprende il ruolo dell’avvocato cieco, costretto a fronteggiare un Wilson Fisk più spietato che mai. Il potere ha cambiato volto, le regole del gioco non esistono più.

Un’entrata a gamba tesa: Il sacrificio di Foggy Nelson

Nessuna nostalgia, nessun riscaldamento: la serie inizia con un pugno allo stomaco. Foggy Nelson muore. Bullseye lo giustizia senza pietà al Josie’s Bar, lo stesso locale che per anni era stato rifugio e casa per il trio Murdock, Nelson e Karen Page. Matt assiste impotente. Il legame con la sua vecchia vita si spezza in un istante, lasciando spazio solo alla rabbia. La New York che conosceva è diventata una trappola e lui non può più restare solo un avvocato.

Wilson Fisk: sindaco, padrone, tiranno

Wilson Fisk non si accontenta più di dominare il crimine: ora controlla la città alla luce del sole. Diventato sindaco con una campagna fatta di promesse di sicurezza e pugno di ferro, in realtà orchestra un piano per eliminare ogni forma di opposizione. I vigilanti vengono perseguitati, le forze dell’ordine sono sotto il suo controllo, la giustizia è una parola svuotata di senso. New York cade nelle mani di un sovrano che non risponde a nessuno.

White Tiger: Un caso che può far crollare un impero

Hector Ayala, alias White Tiger, viene incastrato per l’omicidio di un poliziotto corrotto. Fisk ne fa un simbolo della sua crociata contro i vigilanti, trasformando il caso in un evento mediatico. Murdock torna in aula per difenderlo, ma la partita è truccata: testimoni intimiditi, prove modificate, pressioni da ogni lato. Il processo diventa un campo di battaglia e la posta in gioco non è solo la libertà di Ayala, ma la credibilità dell’intero sistema.

Il ritorno di Daredevil: Niente più regole

Murdock capisce che Fisk non può essere sconfitto con le sole armi della legge. Dopo un anno di silenzio, il Diavolo di Hell’s Kitchen torna a indossare la maschera. Il suo primo scontro è nelle strade, dove i mercenari di Fisk pattugliano come cani da guardia. Le telecamere di sorveglianza lo trasformano in un bersaglio, ma la città ha bisogno di lui. Al suo fianco si muovono vecchi e nuovi alleati: Elektra torna dal nulla con informazioni decisive, mentre il Punitore non perde tempo e attacca i pezzi grossi del sistema.

Un duello all’ultimo sangue: Fisk vs Daredevil

Nessuna fuga, nessun compromesso. Murdock e Fisk si affrontano in un ultimo, brutale scontro. La battaglia finale si consuma nella sede municipale, dove Matt riesce a smascherare la rete di corruzione del sindaco con prove schiaccianti. Fisk cade, ma il suo regno non finisce qui. Dietro di lui ci sono altri pronti a raccogliere l’eredità. Murdock, ferito e stremato, sa che la guerra è appena cominciata.

Un capolavoro di tensione e azione

Daredevil: Rinascita è un ritorno alle origini, ma senza nostalgia. È più crudo, più politico, più feroce. Cox e D’Onofrio elevano la serie con interpretazioni magnetiche, mentre la regia costruisce un universo cupo e pulsante. La Marvel ha puntato in alto, dando al pubblico uno show che lascia il segno. E questa è solo l’inizio.