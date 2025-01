Zero Day, il thriller Netflix con Robert De Niro tra cospirazioni, cyber guerra e segreti di Stato

Netflix si prepara a sbaragliare la concorrenza con Zero Day, una miniserie thriller cospirazionista che segna il debutto televisivo di Robert De Niro in un ruolo da protagonista. La serie, attesa con grande fermento dagli appassionati del genere, uscirà il 20 febbraio 2025 e promette di essere una delle produzioni più discusse dellanno.

Una storia che colpisce al cuore dell'attualità

Viviamo in unepoca in cui la sicurezza informatica è diventata una questione di vita o di morte. Zero Day affronta proprio questo tema, con una trama che potrebbe tranquillamente essere tratta dai titoli dei giornali.

Robert De Niro veste i panni di George Mullen, un ex presidente degli Stati Uniti che, dopo essersi ritirato dalla politica, viene richiamato per guidare unindagine su un devastante attacco informatico. Più di 2.400 persone perdono la vita, i sistemi vitali del Paese collassano e l’America si ritrova in ginocchio. Ma chi cè dietro questo attacco? Una potenza straniera? Un nemico interno? O forse qualcos’altro di ancora più oscuro?

Un cast stellare per una serie che punta in alto

Netflix ha riunito un cast eccezionale per dare profondità e credibilità alla narrazione. Oltre a Robert De Niro, troviamo:

Angela Bassett (Black Panther) è Evelyn Mitchell, l’attuale Presidente degli Stati Uniti.

Jesse Plemons (Breaking Bad, The Power of the Dog) è Roger Carlson, ex consigliere di Mullen, ora in cerca di riscatto.

Lizzy Caplan (Masters of Sex) è Alexandra Mullen, giovane deputata di New York e figlia dell’ex presidente.

Connie Britton (White Lotus) è Valerie Whitesell, ex capo dello staff di Mullen e sua storica alleata.

Matthew Modine (Stranger Things, Oppenheimer) è Richard Dreyer, speaker della Camera e politico navigato.

Dan Stevens (Downton Abbey) è Evan Green, un giornalista di spicco con il potere di manipolare l’opinione pubblica.

Joan Allen, Bill Camp, Gaby Hoffmann, Clark Gregg e McKinley Belcher III completano il cast con ruoli chiave nella narrazione.

Chi ha creato Zero Day? Un team da Oscar

A dirigere la serie troviamo Lesli Linka Glatter, già dietro le quinte di Homeland e Mad Men. La sceneggiatura è firmata da Eric Newman (Narcos), Noah Oppenheim (Jackie) e Michael S. Schmidt, vincitore del Premio Pulitzer.

Un mix esplosivo di talenti che promette una narrazione densa, realistica e senza filtri sulle minacce cibernetiche e il potere dellinformazione.

Perché Zero Day è la serie di cui tutti parleranno

Tema di scottante attualità : Cyberattacchi, manipolazione mediatica, fake news: tutto ciò che vediamo ogni giorno nei notiziari prende forma in una storia avvincente.

Robert De Niro per la prima volta in una serie TV : Il due volte premio Oscar porta il suo carisma su Netflix, e già solo questo basterebbe a rendere Zero Day imperdibile.

Narrazione avvincente e realistica : Non un semplice thriller, ma un’indagine sul potere, sulla verità e sulla fragilità delle democrazie moderne.

Un cast di livello cinematografico: Attori di altissimo calibro garantiscono interpretazioni intense e sfaccettate.

Guarda il trailer ufficiale di Zero Day

Netflix ha finalmente rilasciato il trailer, che mostra unAmerica sullorlo del collasso. George Mullen deve trovare i responsabili prima che un nuovo attacco possa colpire il Paese.

Guarda il trailer ufficiale qui:

Quando esce Zero Day su Netflix?

L’uscita di Zero Day è fissata per il 20 febbraio 2025, in esclusiva su Netflix. Saranno sei episodi da circa un’ora ciascuno.

Un thriller da non perdere

Viviamo in un mondo in cui i confini tra realtà e finzione sono sempre più sottili. Zero Day non è solo una serie TV, ma una finestra su una realtà che potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo. Preparati a un’esperienza mozzafiato che ti terrà incollato allo schermo. Il conto alla rovescia è iniziato.