The Day of the Jackal: Eddie Redmayne brilla nel nuovo thriller di spionaggio su Sky e NOW – Recensione

Immagina un assassino impeccabile che nasconde una doppia vita da padre di famiglia. Questo è il cuore pulsante di "The Day of the Jackal", la nuova serie in dieci episodi disponibile su Sky e NOW dall'8 novembre. Un thriller che combina tensione, azione e profondità psicologica, ideale per gli amanti dello spionaggio moderno.

Un Antieroe dal volto familiare

Eddie Redmayne, premio Oscar per "La Teoria del Tutto", si trasforma in uno Sciacallo freddo e calcolatore. Ma ciò che rende questo personaggio così affascinante è la sua duplicità: da un lato, un cecchino professionista; dall'altro, Charles, un marito premuroso e padre devoto. Questa dualità è interpretata con maestria da Redmayne, che riesce a trasmettere la tensione interna di un uomo diviso tra due mondi completamente opposti. Accanto a lui, Úrsula Corberó, famosa per "La Casa di Carta", interpreta Nuria, la moglie di Charles, aggiungendo ulteriore profondità emotiva alla narrazione.

Una rivisitazione contemporanea di un classico

Basata sul celebre romanzo di Frederick Forsyth del 1971, la serie reinventa la storia originale, trasportandola nell'era moderna. La tecnologia avanzata, il dark web e le tensioni geopolitiche contemporanee arricchiscono la trama, rendendola più rilevante e intrigante per il pubblico odierno. Lo Sciacallo viene incaricato di eliminare un magnate della tecnologia, una figura che richiama i giganti contemporanei come Elon Musk o Bill Gates. Questo obiettivo lo pone nel mirino dell'intelligence britannica, rappresentata dall'agente Bianca Styles, interpretata da Lashana Lynch ("No Time To Die"). Lynch porta una grinta e una determinazione che creano un'antagonista credibile e affascinante.

Un viaggio attraverso l'Europa

La serie è un vero e proprio tour europeo, dalle strade di Monaco di Baviera alle luci scintillanti di Parigi, passando per i paesaggi innevati della Svezia e le coste pittoresche dell'Estonia. La cinematografia è semplicemente eccezionale: ogni location non è solo uno sfondo, ma diventa parte integrante della storia, aggiungendo atmosfera e autenticità. Questa attenzione ai dettagli geografici e culturali contribuisce a creare un mondo credibile e immersivo.

Tematiche attuali e universali

"The Day of the Jackal" non si limita a offrire suspense e azione; esplora anche temi profondi e contemporanei. La natura elusiva della verità, la moralità ambigua nel mondo dello spionaggio e l'impatto della tecnologia sulla privacy e sulla sicurezza globale sono solo alcuni degli argomenti trattati. La frase "Tutti mentono su tutto" riecheggia come un mantra, sottolineando che, nel gioco dello spionaggio, nulla è come sembra. Questi temi aggiungono una dimensione intellettuale al thriller, rendendolo non solo emozionante ma anche riflessivo.

Regia e produzione di alto livello

Diretta da Brian Kirk, noto per il suo lavoro in "Il Trono di Spade", la serie mantiene una tensione costante che tiene lo spettatore incollato allo schermo. Le scene d'azione sono coreografate con precisione, ma è nei momenti più silenziosi che la serie mostra la sua vera forza, permettendo ai personaggi di rivelare le loro complessità interiori. La produzione è impeccabile, con una cura maniacale per ogni dettaglio che rende l'esperienza visiva straordinaria.

Perché vale la pena guardarla

In un panorama televisivo saturo di contenuti, "The Day of the Jackal" si distingue per la sua qualità narrativa e le performance degli attori. Non è solo un thriller d'azione, ma una riflessione profonda sull'identità e le scelte morali. Se sei un fan di serie come "Homeland" o "Killing Eve", troverai qui un equilibrio perfetto tra suspense e sviluppo dei personaggi. La serie offre colpi di scena ben dosati e una trama avvincente che ti terranno incollato allo schermo episodio dopo episodio.

Informazioni utili

Data di uscita: 8 novembre

8 novembre Piattaforme: Sky e NOW

Sky e NOW Episodi: 10 (due a settimana fino al 29 novembre, poi uno a settimana fino al 13 dicembre)

Conclusione

"The Day of the Jackal" è molto più di una semplice serie di spionaggio. È un'esplorazione avvincente delle zone grigie della moralità umana, arricchita da interpretazioni stellari e una trama ricca di tensione e profondità. Questa serie rappresenta un'aggiunta significativa al genere e un'esperienza televisiva da non perdere per chiunque ami i thriller ben costruiti e le storie complesse.



