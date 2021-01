Sex and the City: nuova serie ma con una grande assente

Nella nuova serie di Sex and The City, la cui produzione inizierà in primavera, ci saranno Carrie, Miranda e Charlotte ma non la conturbante Samantha

Sex and The City torna in TV dopo due film al cinema. La nuova stazione si chiamerà "And Just Like That.." e sarà trasmessa su HBO Max. Nel cast ci saranno le immancabili Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Chynthia Nixon (Miranda Hobbes) e Kristin Davis (Charlotte York). A mancare sarà però Kim Cattrall, interprete di Samatha Jones. La nuova serie secondo quanto riporta Variety sarà composta da 10 episodi di mezz'ora ciascuno e parlerà delle tre donne, tra lavoro e amanti, superata la soglia dei 50 anni. La produzione del nuovo capitolo di Sex and The City partirà in primavera a New York.