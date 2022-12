Star Trek, nuovo film nel 2023. Anticipazioni choc. Sarà una svolta inedita

Star Trek, nuovo film nel 2023



Star Trek, nuovo film nel 2023! Ecco le anticipazioni. Paramount ha spostato il debutto del nuovo film di Star Trek al dicembre 2023. Dopo numerosi rumor, si legge su www.wired.it, il nuovo capitolo nella saga cinematografica tratta dal mitico telefilm doveva debuttare nel giugno 2023 ma ora quel posto è stato occupato. Lo studios ha infatti annunciato che sposterà anche Transformers: Il risveglio (titolo originale: Rise of the Beasts), inizialmente previsto per il giugno 2022 ma che a questo punto debutterà un anno dopo. Se i robottoni alieni occuperanno l'inizio dell'estate 2023, dunque, toccherà al nuovo capitolo di Star Trek spostarsi verso un periodo, quello festivo, che d'altronde sembra ancora più adatto (ma anche più competitivo) per un'epica fantascientifica come questa.

Poco si sa del resto di questo nuovo progetto denominato per ora Star Trek 4: certo è che a produrre tornerà J. J. Abrams, colui cioè che col suo film del 2009 aveva dato il via alla cosiddetta Kevin timeline, di fatto facendo un reboot dell'intera saga, a cui seguirono Into Darkness nel 2013 sempre diretto da lui e poi Beyond nel 2016 a firma di Justin Lin. Alla regia vedremo invece Matt Shakman, di recente acclamato per la sua regia della serie Marvel/Disney+ WandaVision, su una sceneggiatura scritta da Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Captain Marvel) e Lindsey Beer (Chaos Walking, Sienna Burgess è una sfigata). Non è stato ancora ufficializzato il ritorno del cast dei film precedenti, Chris Pine e Zachary Quinto in primis, ma si sta comunque lavorando a una storia che faccia da sequel ai capitoli già arrivati nelle sale.

Per Paramount questa di Star Trek è una sfida molto ambiziosa, anche perché si è scelto di continuare con un ennesimo capitolo della saga Kelvin piuttosto che rischiare con progetti d'autore completamente nuovi: negli anni scorsi, infatti, c'erano state trattative anche avanzate con nomi come Quentin Tarantino e Noah Hawley, che avrebbero portato una prospettiva completamente diversa a questo universo narrativo che per ora si è preferito non rischiare. L'uscita a dicembre 2023 avverrà poi in un contesto altamente competitivo: in quel periodo Warner Bros. farà uscire il suo adattamento del musical Il colore viola e anche Universal ha in programma un musical per ora senza titolo (forse si tratterà di Wicked). Ancora in quella data è rimasto per ora Rogue Squadron, il film di Star Wars firmato da Patty Jenkins le cui riprese sono state appena rimandate: probabile che questo titolo slitti, dunque, lasciando maggior raggio d'azione a Star Trek.