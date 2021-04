Superviventes, Valeria Marini bacia in bocca una naufraga dopo una lite-VIDEO

Superviventes, Valeria Marini litiga con una naufraga, poi la bacia sulla bocca

Valeria Marini continua ad essere protagonista indiscussa di Superviventes, la versione spagnola del L'Isola dei Famosi. La show girl italiana continua a far parlare di sè: prima per un presunto flirt con il naufrago Gianmarco Onestini, poi per un'intossicazione alimentare, poi per i litigi, ora per un bacio ad una concorrente. Valeria è un uragano e sta dimostrando anche nel game show spagnolo di non farsi schiacciare da nessuno. In Italia tutti concoscono la sua forte personalità. In Spagna la Marini non sta deludendo le aspettative. Ecco che cosa ha combinato nelle ultime ore.

Valeria Marini bacia sulla bocca la concorrente di Superviventes. VIDEO

Valeria Marini ha litigato con la cantante Lara Sajen, icona della comunità trans. Camminando sulle spiagge dell'Honduras, le due naufraghe se ne sono dette di tutti i colori, alzando anche la voce. Valeriona non le ha mandate a dire e ha inseguito per qualche minuto la Sajen continuando a ripeterle di stare tranquilla. Poi sotto la tenda gli animi si sono scaldati ancora di più. Che cosa ha fatto scattare la scintilla? La Marini si è arrabbiata con la cantante per difendere la naufraga Sylvia Pantoja. La showgirl italiana ha accusato la Sajen di essere troppo aggressiva e di portare energie negative nel gruppo.

Come si è conclusa la lite? Con un bel bacio! Eh già...Valeria Marini ha deciso di chiudere la questione prendendo la faccia di Lara Sajen fra le sue mani e stampandole un bacio sulla bocca.

Superviventes, bacio fra Valeria Marini e Lara Sajen: VIDEO

Ecco il video in cui Valeria Marini prima litiga con la cantante, poi fa pace dandole un bacio inaspettato sulla bocca. Lara Sajen rimane di stucco.