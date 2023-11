Teatro Filodrammatici, a Milano talk e reading contro violenza di genere

Teatro Filodrammatici, a Milano l’evento Iridi contro la violenza di genere ed economica

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione Edge, in collaborazione con il Teatro Filodrammatici, presenta l’evento Iridi contro la violenza di genere ed economica, che si terrà sabato 25 novembre dalle 16.00 alle 17.45, presso il Teatro Filodrammatici a Milano. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto Iridi e fa parte del ciclo d’incontri Il filo (arcobaleno) di Arianna.

L’obiettivo dell’evento, aperto al pubblico, è quello di sensibilizzare la società civile sul tema della violenza di genere e incoraggiare una vera e propria rivoluzione culturale e sociale, che passa attraverso l’educazione al rispetto, strumento fondamentale per estirpare la cultura del possesso e per diffondere l’uguaglianza dei generi.

La violenza nei confronti delle donne (lesbiche, eterosessuali, transgender, non binarie) è radicata visceralmente nella nostra collettività e si nutre di una cultura patriarcale, paternalistica e discriminatoria (spesso di retaggio primitivo), che lede in modo trasversale tutti gli esseri umani. Il percorso verso una società più paritaria è impervio e faticoso.

Un’altra forma della violenza di genere, più silenziosa e strisciante, è la violenza economica. L’autonomia finanziaria è un obiettivo cardine per abbattere gli stereotipi di genere che limitano lo sviluppo economico e sociale delle donne.

Si parlerà di come creare le alleanze e trovare le risposte adatte per combattere la violenza, disgregare i pregiudizi, tutelare e promuovere i diritti civili ed economici delle donne e di come adottare un linguaggio e modi per relazionarsi non discriminatori per la loro dignità e in grado di incoraggiare comportamenti rispettosi e promuovere la parità di genere.

Modera il talk: Elena Tebano, giornalista Corriere della Sera e blog La 27esima Ora.

Ospiti del talk: Angelo Caltagirone, fondatore e past president EDGE, Luisa Cazzaro, presidente Lombardia associazione AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda), Giulia Gratteri, consigliera direttivo EDGE, Cathy La Torre, avvocata e attivista, Stefania Siani presidente ADCI (Art Directors Club Italiano) e Beatrice Uguccioni, consigliera Comune di Milano. In scena, Laura Locatelli, Monica Stefinlongo, Aglaia Zannetti ed Enzo Giraldo, leggeranno alcune testimonianze di donne, sopravvissute alla violenza di partner maltrattanti che hanno denunciato e si sono salvate. La tromba del musicista Gendrickson Mena accompagnerà le letture.

Enzo Giraldo, che coordina il reading, dice “È importante affrontare i motivi che stanno dietro la violenza di genere: abbandono e possesso/possesso e abbandono. Il sostegno e la vicinanza alle donne sono fondamentali e necessari. Devono sapere di non essere sole grazie al supporto delle istituzioni, come l’help line 1522 violenza/stalking e delle forze dell’ordine, oltre ai centri d’ascolto e antiviolenza. Il cambiamento passa anche attraverso percorsi per gli uomini che aiutano a superare il modello patriarcale maschilista”.

Alessandra Galli, consigliera direttivo EDGE e madrina dell’evento IRIDI contro la violenza di genere ed economica, dichiara: “IRIDI vuole essere un evento partecipativo. In chiusura salirà sul palco una rappresentanza della società civile, come se fosse una scenografia vivente: ognuna/o di loro mostrerà alla platea una frase con hashtag contro la violenza di genere. Una ‘fotografia’ potente da regalare all’immaginario collettivo.

Le persone sul palco e il pubblico in platea diventeranno le/gli IRIDI, messaggere e messaggeri della speranza, come la dea alata della mitologia greca Iride, la personificazione dell'arcobaleno, a cui si ispirano”. Sottolinea: “Insieme ad EDGE, nel presente e nel futuro, per costruire ponti arcobaleno e abbattere la violenza di genere. Un momento di confronto per ispirare altre persone e proporre modelli positivi a cui fare riferimento.”

Inoltre, in anteprima nazionale, sarà proiettato il video del progetto musicale Pugni d’amore di Peppe Stefanelli e di Angelo Caltagirone, autore e interprete, che afferma: “Il brano è un invito rivolto agli ‘uomini di buona volontà’ ad unirsi alla battaglia contro la violenza sulle donne”.

Sarà presente anche la protagonista del video Tabitha Frehner.