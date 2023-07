Temptation Island 2023, Alessia e Davide falò d'amore: "Pronti al matrimonio"

Temptation Island, Alessia e Davide... falò che porta al matrimonio

Happy end per Alessia e Davide a Temptation Island. Lui, durante il periodo di lontananza, ha trovato le risposte che cercava: "Mi auguro un matrimonio, perché non vedo altra donna all'infuori di lei".

"Speriamo, glielo sto chiedendo da una vita", ha detto lei.

Alessia e Davide, le ragioni dell'ingresso a Temptation Island

La coppia era entra nel docu-reality di Canale 5 per capire se il rapporto potesse continuare dopo che Alessia lo aveva tradito per quasi due anni. Ora la ragazza voleva scoprire se Davide l'avesse davvero perdonata. Dal canto suo, il fidanzato era in cerca di certezze. Nella terza puntata lui ha chiesto il falò di confronto. "Sono contento di quello che ho capito in questi giorni. Non siamo mai stati separati per così tanto tempo. E' stata un'emozione fortissima, mi è mancata dal primo giorno", le parole di Davide.

Quando l'ha vista avvicinarsi pericolosamente al single Davide ha chiesto un falò di confronto immediato, per capire se Alessia era determinata nel dare una seconda chance alla relazione: "Mi sento libero, ho sfogato quello che dovevo sfogare. Ho detto quello che dovevo dire, com'è giusto che sia. Ho tenuto per tanto tempo le cose dentro e non era il caso continuare così", ha spiegato.

Temptation Island, Alessia e Davide il falò di chiarimento porta al matrimonio

E lei è stata chiara: "Lui lo sa, litighiamo spesso a casa. Io non voglio più vivere quella situazione di pesantezza, voglio una vita spensierata. Devi promettermi di non giudicarmi più, di non trattarmi più male e di non alzare più la voce".

Davide vuole il matrimonio, è convinto. "Tu devi abbracciare solo me, come io ho voglia di abbracciare solo te. Ti ho promesso che metterò una pietra sopra a tutto, ma tu dimostrami anche che hai occhi solo per me". "Temptation Island" li ha aiutati a capirsi meglio e adesso sono pronti per un progetto più impegnativo."Io mi auguro un matrimonio, perché non vedo altra donna all'infuori di lei",

"Speriamo, glielo sto chiedendo da una vita", dice lei. E il lieto fine è arrivato.