Camila Giorgi bikini e slip bianchi, selfie allo specchio da infarto. LE FOTO

Camila Giorgi bikini e slip bianchi, selfie allo specchio da infarto

Camila Giorgi in bikini: la tennista italiana ricarica le pile dopo la sconfitta a Wimbledon e in vista dalla stagione sul cemento americano.

Camila Giorgi archivia Wimbledon

Camila Giorgi si è lasciata alle spalle Wimbledon. La campionessa italiana è uscita al primo turno contro la tennista russa - naturalizzata francese - Varvara Andreeevna Gračëva (dopo che a Eastbourne l'azzurra era arrivata in semifinale) e il suo ranking al termine dello Slam sull'erba dovrebbe essere attorno alla 50° posizione delle classifiche Wta. "Dal mio punto di vista ho fatto più errori del solito, e già di base con il mio gioco ne faccio. In una giornata così è girata male anche negli ultimi game, poteva andare diversamente e quindi non si può dire nulla“, aveva commentato a fine match.

Camila Giorgi, obiettivo cemento americano e Up Open

L'estate sul cemento americano (ricordiamo che Camila Giorgi trionfò al Wta 1000 del Canada nel 2021), che culminerà con gli Us Open (dal 28 agosto al 10 settembre), potrebbe esser buona per risalire posizioni nella classifiche mondiali. "Prossimi programmi? Vacanza, una settimana in Thailandia e poi si va in America“, le parole a caldo della tennista di Macerata dopo il ko a Wimbledon. "Meglio il cemento dell’erba? Dipende dalla giornata…".

Camila Giorgi, bikini e slip bianchi: il selfie della tennista è da infarto

E ora dunque Camila Giorgi probabilmente starà cercando di ricaricare le pile: la campionessa azzurra in questa calda estate non manca tra l'altro di regalare ai suoi follower (in continua crescita ora siamo sopra quota 715mila) foto e scatti degni di un colpo vincente spettacolare sul campo da gioco.



Camila Giorgi selfie allo specchio (Instagram camila_giorgi_official)



Ecco dunque la 31enne tennista italiana in bikini e slip bianchi in un selfie mozzafiato, piuttostoché a prendere un po' di sole a bordopiscina (guarda la gallery). Fisico statuario, non ci sono dubbi: Camila resta una delle sportive più belle del mondo.

