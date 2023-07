Wanda Nara a letto senza reggiseno... lady Icardi e l'accappatoio birichino (da Oscar)

Wanda Nara da Oscar... della tv: lady Icardi trionfa con "Il cantante mascherato"

Wanda Nara sta vivendo una settimana da sogno: la conduttrice tv (protagonista in Masterchef) ha vinto il Martín Fierro, l'Oscar della tv argentina per la partecipazione al programma "Il cantante mascherato" (dove era giurata). Una bella soddisfazione per la moglie di Mauro Icardi che vede crescere la sua carriera sul piccolo schermo, lei che già ha avuto successo come imprenditrice e che fa da agente all'ex attaccante di Inter e Psg ora passato a titolo definitivo al Galatasaray (dopo la stagione trionfale in prestito: 22 gol e vittoria del campionato turco che mancava dal 2019 ai giallorossi) che il prossimo anno sarà protagonista in Champions League.

Wanda Nara da Oscar: "Grazie a quelli che parlano male di me"

Tornando all'Oscar tv vinto, al momento della proclamazione Wanda Nara (look total black) è stata subito abbracciata e baciata da Mauro Icardi. Poi la showgirl è andata verso il palco con grande emozione e ha pronunciato un piccolo discorso: "Amo l'Argentina", ha detto. "Voglio ringraziare quelli che parlano male di me, perché grazie a loro divento più forte".

Wanda Nara, accappatoio senza reggiseno e... Oscar della tv nel letto!

E il day after è stato ancora più bello: la moglie di Mauro Icardi si è svegliata con il premio nel suo letto. Accappatoio rosa, senza reggiseno, Wanda Nara ha pubblicato qualche foto (in una c'è anche il bomber argentino al suo fianco) sui social. "Buena dia", ha scritto a corredo delle foto, taggando tutti i protagonisti del successo ottenuto dalla versione argentina de "Il cantante mascherato". Wanda da Oscar!