The Kolors, Stash indagato: cosa ha fatto il cantante

Stash dei The Kolors è finito sotto inchiesta dei Pm di Milano per il noleggio di due Ferrari e una Maserati

E' un momento piuttosto complicato per Stash dei The Kolors. Il cantante, il cui vero nome è Antonio Fiordispino, è finito sotto inchiesta per un'amicizia scomoda. Il cantante è infatti entrato nel mirino del Pm di Milano, Giovanni Polizzi, all'interno dell'indagine su Sonia Carapezzi. La donna è stata condannata a un anno e 6 mesi per aver sottratto 3 milioni di euro all'azienda Air Protech di Magenta presso cui lavorava come contabile. L'accusa rivolta a Stash è quella di ricettazione.

The Kolors, Stash indagato: i motivi dell'inchiesta

Nello specifico, Stash sarebbe sotto inchiesta per aver sottoscritto i contratti di noleggio per due Ferrari e una Maserati pagati da conti ricollegabili alla Air Protech. Il cantante ovviamente respinge tutte le accuse e tramite i suoi legali ha dichiarato di non essere assolutamente a conoscenza delle attività illegali della Carapezzi. La auto poi, afferma Stash, sarebbero state noleggiati con fondi diversi da quelli sottratti dalla donna condannata.