Tom Holland si prende una pausa dai social: "Dannosi per la salute mentale"

L'attore inglese Tom Holland annuncia ai suoi follower di prendersi una pausa dai social

"Ciao e arrivederci...", così l'attore inglese Tom Holland saluta i suoi 68 milioni di follower su Instagram, annunciando che si prende "una pausa dai social media" per preservare la sua salute mentale.

Nel video Tom Holland appare con un cappellino in testa, con la visiera al contrario e spiega le ragioni che l'hanno portato a questa decisione: "Trovo che Instagram e Twitter siano sovra stimolanti e soffocanti. Sono troppo coinvolto quando leggo cose che mi riguardano".

Tom Holland, reso celebre col ruolo di "Spiderman", entra così di diritto nella lista di coloro che hanno intrapreso il cosiddetto "digital detox", da Miley Cyrus a Taylor Swift, Pete Davidson o Justin Bieber, ovvero un percorso di disintossicazione dai social. "Mi lascio troppo coinvolgere", continua l'attore nel video: "I social diventano come una spirale, quindi è molto dannoso per la mia salute mentale. Faccio così un passo indietro ed elimino le app".

Nella didascalia del video Tom Holland coglie poi l'occasione per parlare di Stem4, "uno degli enti di beneficenza che The Brothers Trust (organizzazione benefica sul tema della salute mentale fondata dai genitori di Holland, ndr) è estremamente orgoglioso di supportare e svolge un fantastico lavoro", scrive la star che invita poi i suoi follower a guardare il suo video e a condividerlo con chiunque si senta in sintonia: "C'è un link nella mia biografia a The Brothers Trust Shop, dove puoi acquistare una maglietta e aiutarci a continuare ad aiutare questi incredibili enti di beneficenza a prosperare. Vi voglio bene e parliamo di salute mentale".