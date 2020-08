Tottenham va in gol con una serie tv su Amazon

Amazon Prime Video ha lanciato il trailer ufficiale della serie Amazon Original UK All Or Nothing: Tottenham Hotspur. La docu-serie in nove episodi segue la squadra dietro le quinte per tutta la stagione 2019/20 e i primi tre episodi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video da lunedì 31 agosto in oltre 200 paesi e territori in tutto il mondo.

La versione sottotitolata in italiano sarà disponibile a partire da novembre.

Altri tre episodi saranno disponibili, per i clienti Prime, lunedì 7 settembre e gli ultimi tre della serie, tra cui un esclusivo episodio bonus, lunedì 14 settembre.

Gli episodi saranno disponibili secondo il seguente schema:

• Lunedì 31 agosto - Episodi 1-3

• Lunedì 7 settembre - Episodi 4-6

• Lunedì 14 settembre - Episodi 7-9

Il trailer dà un primo assaggio dell’inedito sguardo dietro le quinte offerto da All or Nothing: Tottenham Hotspur, catturando e raccontando le emozioni e la passione della stagione 2019/20. La serie condurrà gli appassionati di sport attraverso i retroscena di questa illustre squadra di calcio durante una stagione cruciale, e seguirà tutti gli eventi chiave, compreso l'arrivo di José Mourinho come nuovo allenatore. La serie non solo seguirà la costruzione del nuovissimo grandioso stadio da 62.000 posti nel nord di Londra e l’approfondito lavoro del club per aiutare a trasformare l'area, ma darà anche accesso esclusivo e dettagliato a una stagione straordinaria, compresi i retroscena della gestione del Club e la risposta alla chiusura della Premier League.