Trash italiano, chiuso Instagram, disattivato sito e social: clamoroso. Perchè

Trash italiano chiuso, Instagram disattivato, sito e social spenti: clamoroso. Perchè

Il sito Trash Italiano non è disponibile, così come i profili social. "Questo account non esiste", si legge sulla pagina Twitter. “Spiacenti, questa pagina non è disponibile”, appare su Instagram. "Il sito è temporaneamente non disponibile", si legge poi sul sito ufficiale. Che cosa è accaduto a Trash italiano: perchè il sito è chiuso e i profili social sono disattivati? Il mistero è enorme. Ecco che cosa hanno scritto alcuni volti noti, da Selvaggia Lucarelli a Bugo, sganciando delle vere e proprie indiscrezioni bomba.

Trash italiano: sito chiuso, Instagram disattivato. Sui social esplodono le ipotesi

Nelle ultime 24 ore è accaduta una cosa assolutamente inaspettata. La chiusura delle pagine di Trash Italiano ha lasciato tutti di stucco. E' opera di un hacker? Si tratta di un'operazione di marketing? Non è ancora stato dato un annuncio ufficiale, ma sul web sono spuntate tantissime ipotesi.

C'è chi pensa che Trash Italiano voglia lanciare un nuovo progetto e abbia deciso di chiudere i social e di disattivare il sito per far parlare del brand. E' la stessa tecnica che usano gli influecer quando devono far partire un nuovo progetto, magari anche piuttosto grosso.

Un'altra ipotesi fa rimento al profilo Instagram disattivato. Il social potrebbe aver deciso di bloccare l'account di Trash italiano per qualche motivo. E' forse arrivata qualche segnalazione problematica da parte degli utenti? La pagina Instagram rimmarrà chiusa permanentemente o temporaneamente?

Una terza ipotesi spuntata sul web è ancora più inquietante. Secondo diversi utenti, alcuni broadcaster televisivi avrebbero deciso di colpire Trash Italiano per la pubblicazione di determinati contenuti.

Trash italiano chiuso: le bombe di Selvaggia Lucarelli e Bugo

A creare ancora più mistero intorno alla clamorosa chiusura delle pagine di Trash italiano ci hanno pensato Selvaggia Lucarelli e Bugo con affermazioni molto particolari, pubblicate su Twitter.

Il 12 aprile 2021 Bugo aveva denunciato i toni e alcuni contenuti presenti sul sito. "Trash Italiano - aveva scritto il cantante su Twitter - creato da uno che ha avuto molti problemi di autostima fin da piccolo e ora li ribalta sugli altri, mettendo di mezzo il bravo Michele Bravi. Il tuo accanimento nei miei confronti ti rende sempre più piccolo mentre io divento sempre più grande. E la gente lo sa".

Forse dopo questa bomba, i fan di Bugo hanno mandato tantissime segnalazioni portando alla chiusura di Trash italiano? A rilanciare questa ipotesi è Selvaggia Lucarelli che, in post su Twitter, ha parlato di possibili segnalazioni di massa, lanciando anche altre durissime ipotesi.

"Tutti gli account di Trash italiano chiusi improvvisamente. Girano le voci più disparate - fa sapere la giornalista - da “è uno scherzo” a “la Ferragni s’è comprata tutto” a “decisione di un giudice” a “lo hanno segnalato in massa i fan di Bugo”. Finalmente un mistero appassionante. #trashitalanogate".

Per il momento la vicenda è avvolta nel mistero. Rimane un dato di fatto: il sito Trash italiano è ancora chiuso, Instagram è disattivato così come gli altri profili social.