Giovanni Tronchetti Provera evita le foto con Chiara Ferragni: la dolce dedica dell'influencer al concerto di Jovanotti

Tronchetti Provera e Ferragni: la dedica al concerto di Jovanotti e quella foto misteriosamente cancellata

Chiara Ferragni, dopo la separazione da Fedez, ha trovato un nuovo amore in Giovanni Tronchetti Provera, ma la loro relazione continua a restare nell'ombra, lontano dai riflettori social. Recentemente, la coppia ha partecipato al concerto di Jovanotti, un evento che ha visto Chiara postare foto e video sul suo profilo Instagram, ma con un dettaglio che non è passato inosservato: Giovanni non compare mai in nessuno dei contenuti pubblicati. Non solo non appare nelle immagini, ma la sua presenza nella vita pubblica della Ferragni continua a essere volutamente circoscritta.

Secondo alcuni rumor, questa discrezione social sarebbe dettata dalle difficoltà familiari legate alla relazione. In particolare, la madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, non sembra aver accettato completamente la relazione tra i due e Chiara preferirebbe non esporre il compagno sui social per evitare di alimentare ulteriori attriti con la famiglia di Giovanni.

Tuttavia, durante l'evento, l'imprenditrice ha pubblicato estratti di alcune canzoni di Cherubini, ciascuna legata a un pezzo della sua vita. "Un raggio di sole" le ha ricordato la mamma, Marina Di Guardo, mentre "A te" è stata dedicata ai suoi figli, Leone e Vittoria: "Ho sempre amato questa canzone, ma dopo la nascita dei miei bambini ha un significato completamente diverso", ha scritto. Infine, la dedica al compagno, con "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang" e la frase "Siamo noi" come sfondo.

Franco Lucia sulla relazione con Chiara Ferragni: "Rapporti cordiali per il bene dei nipoti"

Franco Lucia, papà di Fedez, ha parlato dei suoi rapporti con Chiara Ferragni in una lunga intervista a Oggi in occasione dell'uscita del suo libro di ricette, "Tutto in una pentola". Nonostante la separazione tra Fedez e Chiara, Lucia definisce i suoi rapporti con l'imprenditrice "cordiali", soprattutto per il bene dei nipoti Leone e Vittoria. I bambini, infatti, lo vanno a trovare regolarmente e si divertono a preparare i piatti insieme, come i bocconcini di pollo al latte, con Vittoria che si vanta del nonno chef. Nonostante la tensione tra i genitori, Franco rivela di vedere spesso i nipoti e di essere in buoni rapporti con Chiara, anche se la situazione tra i due ex coniugi resta delicata.