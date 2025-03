Tronchetti Provera, prove di famiglia allargata con Chiara Ferragni: "I figli fanno le vacanze insieme"

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera lavorano alla propria famiglia allargata: "I loro figli, i tre di lui e i due di lei, hanno già fatto vacanze insieme, si stanno conoscendo"

Chiara Ferragni sta vivendo un momento piuttosto difficile a livello professionale ma a consolarla c'è Giovanni Tronchetti Provera. La coppia si è concessa alcuni giorni di relax a Sankt Moritz, come confermano le foto pubblicate sul settimanale Chi. Tra una passeggiata in bicicletta e lunghe escursioni in montagna i due avrebbero parlato di come costruire la propria famiglia allargata.

"I loro figli, i tre di lui e i due di lei, hanno già fatto vacanze insieme, si stanno conoscendo. Abbiamo visto Giovanni a bordo di un pick-up portare i piccoli a lezione di sci", si legge su Chi.

Per Chiara Ferragni la relazione con Giovanni Tronchetti Provera è certamente importantissima ma lo è anche il lavoro. La Fenice Srl ha chiuso l'anno con perdite milionarie e l'imprenditrice digitale ha annunciato un aumento di capitale da 6 milioni di euro tramite la holding Sisterhood".