Ferragni, dalla cover su Elle al ritorno alla Fashion Week dopo il Pandoro gate: per Chiara l'esilio è finito

Chiara Ferragni torna alla Fashion Week di Milano per la sfilata di Dsquared2. L'influencer è anche protagonista della copertina di Elle di marzo per l'edizione della Romania

Chiara Ferragni è tornata nel suo ambiente naturale dopo quasi due anni di esilio dal mondo della moda a seguito dello scandalo Pandoro Gate. L'imprenditrice digitale era infatti in prima fila alla sfilata di Dsquared2, che ha chiuso il martedì della Fashion Week di Milano e celebra i 30 anni del marchio. "Sono emozionata, è bellissimo essere qui - ha detto sorridendo ai fotografi - ho riabbracciato persone che erano veramente felici di vedermi".

Per l'occasione Chiara Ferragni ha indossato un top nero scollato e filini di perle, pantaloni strappati e come accessori maxi orecchini e anello abbinato.

Non solo, per Chiara Ferragni sembra arrivato davvero il momento della svolta dato che è anche ritornata in copertina sul numero di marzo della rivista Elle nell'edizione della Romania. "Chiara Ferragni rimane un fenomeno dopo 15 anni nella scena della moda”, titola il servizio che accompagna la cover con le foto dell'influencer targate Nicholas Fols.

Chiara Ferragni in passato era già apparsa in copertina su Elle circa 10 anni fa ma anche su altre riviste come Vogue, Grazia, Marie Claire e Harper's Bazaar. L'ultima cover, e di certo la meno apprezzata dall'imprenditrice digitale, è stata quella de L'Espresso in versione jocker dopo il Pandoro Gate.