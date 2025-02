Aria di addio tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, ma sui social spunta la foto inaspettata

Aria di addio tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera?

È Sanremo 2025 e, puntuale come negli ultimi anni, scoppia la “febbre Ferragni”. L’imprenditrice digitale, pur di evitare le solite polemiche legate all’esibizione dell’ex marito Fedez, ha deciso di lasciare l’Italia durante la kermesse, per poi fare ritorno giusto in tempo per San Valentino.

Il vero scoop, però, è arrivato prima del suo rientro, quando a Chiara è stato recapitato un mega bouquet di rose rosse. Ovviamente pubblicando tutto sui propri canali. Tutti hanno pensato subito a Giovanni Tronchetti Provera, rampollo della famosa famiglia industriale e nuovo compagno di Ferragni. Ma il giornalista Gabriele Parpiglia ha spento gli entusiasmi, assicurando che Giovanni non c’entra nulla con quell’omaggio floreale.

Naturalmente, la cosa ha alimentato ancora di più i rumors: diverse fonti sostengono che tra Chiara e Giovanni ci sia stato uno scontro piuttosto acceso, al punto che lei sarebbe volata da sola a Dubai durante il festival. Come se non bastasse, Ferragni ha pubblicato su Instagram una citazione del poeta siriano Nizar Qabbani, innescando mille interpretazioni: chi pensa sia dedicata a Fedez, chi a Giovanni, chi invece ci vede un semplice sfogo malinconico a conferma delle difficoltà nella nuova love story.





Sul fronte famiglia, si vocifera che la madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, abbia imposto regole severe per tutelare la privacy del figlio, arrivando a chiedere a Chiara di eliminare alcune foto e video considerati troppo personali. Ferragni, però, pare non si sia piegata alle richieste, mostrandosi più volte in pubblico con Giovanni quasi a voler “sfidare” la suocera.

E ora la domanda da cento milioni di dollari: quelle rose rosse, chi le ha mandate davvero? Sono il segno di un riavvicinamento? A provare questa tesi ci sarebbe un freschissimo scoop sempre dello stesso Parpiglia, il quale è riuscito a immortalare la neocoppia di vip in un contesto che ha tutta l’aria di essere una prova di riavvicinamento.

Chi lo sa, forse i problemi tra Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni sono solo un brutto ricordo. Anche se, con certezza, solo i due protagonisti della storia possono conoscere la verità. Come si dice in questi casi? Se son rose fioriranno…