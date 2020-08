Ascolti tv, vince "Una storia da cantare". Ruggeri-Guaccero battono Morandi

Serata in musicaa quella di ieri sera. Su Rai1 la replica di "Una Storia da Cantare" con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ha conquistato 1.705.000 spettatori pari all'11.6% di share, risultando il programma piu' visto del sabato sera tv. Su Canale5 la replica di Gianni Morandi - Live in Arena ha raccolto davanti al video 1.664.000 spettatori con uno share del 10.8%. Seguono in prima serata: su Rai2 Ninna nanna mortale ha avuto 1.195.000 spettatori (6.8%); su Italia1 A-X-L - Un'amicizia extraordinaria ha intrattenuto 1.095.000 spettatori (6.6%).

Su Rai3 il film di Tarantino The Hateful Eight ha avuto 829.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Una Vita totalizza 813.000 spettatori (5.1%). Su La7 I cannoni di Navarone ha registrato 458.000 spettatori con il 3.1%.