TV8 e Cielo in Hd sbarcano su Tivùsat

ROMA, 14 maggio 2020 – Importanti novità in arrivo su tivùsat, la TV via satellite che permette di vedere più di 150 canali gratuiti , tra cui più di 60 canali nazionali ed internazionali in HD e in 4K, senza alcun abbonamento mensile.

Dal 14 maggio, infatti, saranno disponibili agli utenti della piattaforma anche le versioni in Alta Definizione (HD) di TV8 e Cielo ai canali 8 e 19 di tivùsat.

Tv8 e Cielo in HD andranno a sostituire le attuali versioni in definizione Standard (SD) che, dal 1° dicembre 2020, non saranno più disponibili su tivùsat.

TV8 è il canale televisivo generalista nazionale in chiaro che propone una programmazione generalista, con programmi di intrattenimento, importanti finestre free di diritti sportivi, il cinema, l’informazione, e le grandi produzioni originali.

Cielo offre il meglio dei programmi di intrattenimento italiani ed internazionali, dai talent show al factual entertainment, e il cinema di genere in prima serata.

TV8 e Cielo sono guidati da Remo Tebaldi, Senior Director Sky Terrestrial Channels.





Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato tivùsat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13° Est (lo stesso di Sky) e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM.

A proposito di tivùsat:

Circa il dieci per cento delle famiglie italiane riceve oggi la tv via satellite grazie a tivùsat, con oltre 3,6 milioni di smartcard attivate e 6 milioni di spettatori.

Fondata nel 2009 e gestita da Tivù s.r.l, società partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia, Associazione TV locali e Aeranti Corallo, tivùsat rappresenta la soluzione ideale per chiunque abbia problemi di ricezione del segnale terrestre, poiché permette di raggiungere tutte le aree del territorio, anche quelle che, per ragioni orografiche, risultano di difficile copertura.

È la prima piattaforma satellitare gratuita italiana, con la quale accedere ai canali generalisti, ai canali digitali terrestri e alle principali emittenti internazionali.