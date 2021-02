Vasco Rossi, il figlio confessa: "Mi madre era la Gabri della canzone"

Il figlio di Vasco Rossi, Lorenzo Sturani, si confessa a Leggo in un'intervista in cui parla della sua esperienza in radio e il rapporto con il padre

Lorenzo Rossi Sturani, uno dei tre figli di Vasco, ha raccontato alcuni dettagli della sua vita e del padre in una lunga intervista a Leggo. Lorenzo oggi lavora nel marketing per VivaTicket ma è anche uno speaker radiofonico a Radio 1909 di Bologna. Curiosamente, però, il suoi primi passi nel mondo della radio li ha mossi a Punto Radio, stazione fondata da Zocca e Vasco Rossi.

Vasco Rossi, il figlio racconta: "Ho conosciuto mio padre a 14 anni. Sally la canzone che più mi ha aiutato"

Lorenzo ha confermato che la Gabri della celebre canzone di Vasco Rossi è effettivamente sua madre Gabriella Sturani. "La radio è sempre stato il mio hobby. - ha raccontato - Da piccolo, quando abitavo in provincia di Ferrara, ero in un momento traumatico, senza amici, senza famiglia, mio padre non era ancora nella mia vita, mia madre aveva i suoi problemi. Ascoltare la radio giorno e notte era la mia compagnia”.

Parlando della sua esperienza a Punto Radio: “Ho cominciato proprio in quella radio per coincidenza, grazie al mio zio acquisito Biagio Antonacci. Dopo un concerto mi fece conoscere Ruocco, che aveva le frequenze di Punto Radio e mi disse di provare. Tuttavia non ho mai pensato di ripercorrere la strada di mio padre. Il mio cognome è stato maledetto? Si, ma non per colpa mia, ma di altre persone. Ci ho messo parecchio a tenerlo sulle spalle, ma nell’estate del 2017 quando ho deciso di fregarmene è stato tutto più bello. Avvicinai il cognome ad una causa benefica e questo mi ha cambiato".

"Arrabbiato con mio padre? Mai stata rabbia. C’era solo la volontà, a 14 anni, di volerlo conoscere, anzi c’era molta gioia. Le canzoni? Sally, è quella che mi ha aiutato, quando dice che “la vita è un brivido che vola via”, significa che bisogna stare attenti a tutto quello che si fa. E poi c’è Un gran bel film, che dice agli altri di farsi gli affari loro. Cambia-menti, fondamentale negli ultimi anni, quando dice che si può cambiare se stessi e fare la rivoluzione"

